DS Automobiles: Μια προεδρική έκθεση για την 50ή Retromobile

Η 50ή διοργάνωση της Retromobile θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι, στο Porte de Versailles, από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026. Η DS Automobiles θα παρουσιαστεί σε έναν εντελώς νέο εκθεσιακό χώρο 250 τετραγωνικών μέτρων στο Hall 7.2, σχεδιασμένο με διαχωριστικά από σφυρήλατο μέταλλο σε απόχρωση σαμπάνιας που εναλλάσσεται με μαύρο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κομψότητας και εμβύθισης στον κόσμο της μάρκας.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται τέσσερα προεδρικά αυτοκίνητα που συγκεντρώνονται για πρώτη φορά σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, χάρη στη συμβολή της L’Aventure DS, του οργανισμού που είναι αφιερωμένος στη διατήρηση της κληρονομιάς της DS.

«Πενήντα χρόνια Retromobile, πενήντα χρόνια ιστορικής συνεργασίας με την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Από την DS του στρατηγού ντε Γκωλ έως την ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ DS N°8, εμβληματικά μοντέλα που ενσαρκώνουν τη γαλλική αριστεία της DS Automobiles».

Xavier PEUGEOT, CEO της DS Automobiles και Chief Heritage Officer της Stellantis

Τέσσερα εξαιρετικά προεδρικά αυτοκίνητα

DS 21 PALLAS του στρατηγού Ντε Γκωλ (1965)

Κατασκευασμένη στο εργοστάσιο του Javel στο Παρίσι στις 29 Σεπτεμβρίου 1965, η DS 21 Pallas χρησιμοποιήθηκε από τον Σαρλ ντε Γκωλ κατά την προεδρία του από το 1959 έως το 1969. Παραδόθηκε επίσημα στις 2 Οκτωβρίου 1965 με αριθμό κυκλοφορίας 1737 RX 75 και διέθετε ειδικό εξοπλισμό για επίσημη χρήση, όπως σκιάδια για τους πίσω επιβάτες, βάσεις σημαιών στον εμπρός προφυλακτήρα και ειδικές θήκες στο ταμπλό. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τις μετακινήσεις του Προέδρου μεταξύ του Μεγάρου των Ηλυσίων και της κατοικίας του στο Colombey les Deux Églises.

Μετά από διαδοχικές αλλαγές ιδιοκτησίας, δημοπρατήθηκε τον Οκτώβριο του 2023, όπου πουλήθηκε προς 59.040 €. Πλήρως ανακαινισμένο τα τελευταία δύο χρόνια, με σεβασμό στην αυθεντικότητά του, εκτέθηκε στην αυλή του Μεγάρου των Ηλυσίων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον περασμένο Σεπτέμβριο.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ DS 21 (1968)

Η επιβλητική αυτή λιμουζίνα, παραδόθηκε στην Προεδρία στις 14 Νοεμβρίου 1968. Με μήκος 6,53 μέτρα και πλάτος 2,13 μέτρα, αυτό η επιμήκης DS 21 πληρούσε ιδιαίτερα απαιτητικές προδιαγραφές, ορίζοντας μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε τότε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχεδιασμένη από την ομάδα Quai de Javel και στη συνέχεια εξοπλισμένη από τον κατασκευαστή αμαξωμάτων Henri Chapron, η Προεδρική DS 21 αποτέλεσε αντικείμενο δελτίου τύπου που δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1968:

«Σχεδιασμένο για επίσημη χρήση (τελετές και πομπές), το νέο αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας 1 PR 75, είναι ένα προσθιοκίνητο Citroën με υδροπνευματική ανάρτηση, ειδικό αμάξωμα και διάταξη. Έχει μήκος 6,53 μέτρα και πλάτος 2,13 μέτρα. Μπορεί να οδηγηθεί για αρκετές ώρες σε πολύ χαμηλές ταχύτητες (παρελάσεις) ακόμα και στις υψηλότερες θερμοκρασίες».

Αυτό το ειδικό μοντέλο με το χρώμα Trade Wind Grey και την ασημί-γκρι οροφή ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερα καινοτόμο εξοπλισμό της εποχής, με πρωτοποριακό φωτισμό (4 προβολείς, συμπεριλαμβανομένων 2 βοηθητικών ιωδίου μεγάλης εμβέλειας), κυλιόμενα φώτα στο πίσω μέρος για τα φλας, καθώς και φωτιζόμενες πλαϊνές σημαίες.

Στο εσωτερικό, η Προεδρική DS 21 προσφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο άνεσης και φινέτσας: ένα κυρτό διαχωριστικό γυαλί χωρίζει τον οδηγό και τον συνοδηγό από τους πίσω επιβάτες, ενώ το εσωτερικό είναι εξοπλισμένο με ταπετσαρία εξ ολοκλήρου από καφέ δέρμα, ηλεκτρικά παράθυρα, κλιματισμό, άμεσο και έμμεσο φωτισμό, καθώς επίσης ενδοεπικοινωνία και μίνι μπαρ.

Με μεταξόνιο 3,78 μέτρα, προσφέρει ιδιαίτερα γενναιόδωρο χώρο στο πίσω μέρος, επιτρέποντας δύο ή και τρεις επιβάτες, ενώ διαθέτει και ένα αναδιπλούμενο κάθισμα στραμμένο προς τους επιβάτες, προοριζόμενο για τον διερμηνέα.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ SM (1972)

Στις 12 Μαΐου 1972, δύο SM κάμπριο με 4 πόρτες, σε σκούρο μεταλλικό γκρι, παρουσιάστηκαν επίσημα στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να αντικαταστήσουν τις παλαιότερες τελετουργικές λιμουζίνες.

Σε δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε εκείνη την ημέρα αναφέρεται:

«Η πρώτη έξοδος για δύο αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν για επίσημες τελετές και αποκτήθηκαν πρόσφατα από την Υπηρεσία Αυτοκινήτων των Ηλυσίων, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου για την επίσκεψη της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας της Αγγλίας στη Γαλλία. Αντικαθιστούν δύο κάμπριο Simca του 1959».

Με επιμήκυνση 71 εκατοστών και συνολικό μήκος 5,60 μέτρων, οι Προεδρικές SM διαμορφώθηκαν ειδικά από τον Chapron ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παρελάσεων.

Λόγω του αυξημένου μεταξονίου, το οποίο είναι 3,47 μέτρα (στάνταρ στα 2,95 μέτρα) και του βάρους 1.780 κιλά (σε σύγκριση με 1.450 κιλά για την έκδοση παραγωγής), προσαρμόστηκε η ανάρτηση, το σύστημα πέδησης – με τέσσερα δισκόφρενα και κατανομή φρένων – καθώς και τα ελαστικά. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης παρέμεινε αμετάβλητο, με έναν V6 κινητήρα που αποδίδει 170 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. Το συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων έχει 5 ταχύτητες, με προσαρμοσμένες σχέσεις που επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να οδηγηθεί με χαμηλή ταχύτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι κάμπριο Προεδρικές SM είναι εξοπλισμένες με μαύρη υδραυλική μαλακή οροφή και το εσωτερικό τους είναι επενδυμένο με φυσικό δέρμα. Στο μπροστινό μέρος, τα καθίσματα έχουν μετακινηθεί προς τα έξω για να επιτραπεί η εγκατάσταση ενός πτυσσόμενου καθίσματος για τον διερμηνέα.

Οι συγκεκριμένες Προεδρικές SM χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά από αρκετούς Προέδρους της Γαλλικής Δημοκρατίας: Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand και Jacques Chirac.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ DS N°8 (2025)

Η πιο σύγχρονη έκφραση της προεδρικής παράδοσης της DS είναι η ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ DS N°8, ένα μοναδικό, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα που συγκεντρώνει την πιο διακεκριμένη τεχνογνωσία της γαλλικής δεξιοτεχνίας. Παραδόθηκε στην Προεδρία πριν ακόμη λανσαριστεί η DS N°8 στο κοινό. Ο Εμανουέλ Μακρόν έγινε ο πρώτος Πρόεδρος παγκοσμίως που χρησιμοποίησε 100% ηλεκτρικό επίσημο υπηρεσιακό αυτοκίνητο στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο της Ανακωχής της 8ης Μαΐου 1945.

Το μοντέλο ξεχωρίζει για το μπλε Sapphire αμάξωμα, τη φωτιζόμενη οθόνη μάσκας DS LUMINASCREEN στα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο επιβατών για παρελάσεις.

Ένα μοναδικό σχέδιο που βασίζεται στην τεχνογνωσία και την τεχνολογία που ενσαρκώνει την τέχνη του ταξιδιού, Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ DS N°8 δημιουργήθηκε με τη βοήθεια αρκετών Γάλλων τεχνιτών και συνεργατών:

Μαρκετερί από άχυρο από τα εργαστήρια Lison de Caunes, που εφαρμόζεται στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών,

Satin Dream Blue από τον οργανισμό Métaphores, σε συνδυασμό με μια νέα πλισέ από το Atelier Lognon, ενισχυμένη με ραφές “μαργαριτάριου”,

Καθίσματα κατασκευασμένα από τους ταπετσέριδες της DS Automobiles, που συνδυάζουν δέρμα Nappa και Dream Blue Alcantara® για μοναδική φινέτσα,

Ειδικό ηχοσύστημα κατασκευασμένο από την FOCAL, μακροχρόνιο συνεργάτη της DS Automobiles,

Το 100% ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι κατασκευασμένο στη Γαλλία. Οι μπαταρίες NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) προμηθεύονται από την ACC (Automotive Cells Company) στο Gigafactory που βρίσκεται στο Billy Berclau Douvrin (62), ενώ ο ηλεκτροκινητήρας κατασκευάζεται από την Emotors στο Trémery της Λωρραίνης. Η νέα 100% ηλεκτρική ναυαρχίδα της DS Automobiles, η DS N°8 έχει αυτονομία ρεκόρ έως και 750 χλμ. σε μικτές συνθήκες οδήγησης ή πάνω από 500χλμ. σε αυτοκινητόδρομο.

DS, SM, DS Automobiles ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας είχε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με τα μοντέλα DS και SM και σήμερα με την DS Automobiles. Μια ιστορική συνεργασία που ξεκινά από το 1958 με την DS 19 του Σαρλ ντε Γκωλ και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, αυτή η σχέση συνεχίστηκε μέσω μοντέλων-ορόσημων, όπως αυτά που συγκεντρώνονται στο περίπτερο της DS Automobiles στη Retromobile. Μια φωτογραφική έκθεση θα αφηγείται αυτή τη μοναδική ιστορία, παρουσιάζοντας εμβληματικά οχήματα όπως την DS 5 Cabriolet της ορκωμοσίας του Φρανσουά Ολάντ, την ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ DS 7 Crossback του Εμανουέλ Μακρόν και τις πρόσφατες DS 7 Élysée.

Τέλος, στο περίπτερο της DS Automobiles θα λειτουργεί και κατάστημα με αναμνηστικά, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι από αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.

