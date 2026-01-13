search
13.01.2026

Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου Suzuki e Vitara (photos)

Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου Suzuki e Vitara, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας, με τις πρώτες παραδόσεις στους πελάτες να υπολογίζονται τον προσεχή Μάρτιο.

Το μοντέλο συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη στιβαρότητα ενός SUV, με έμφαση στην πολυμορφικότητα και την οδηγική απόλαυση. Το αμάξωμα ξεχωρίζει καθώς διαθέτει μεγάλους τροχούς και δυναμικές αναλογίες, ενώ στο εσωτερικό οι ψηφιακές οθόνες και η εργονομική διάταξη της κονσόλας δημιουργούν αίσθηση τεχνολογίας και περιπέτειας.

Προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χιλιόμετρα. Η επιτάχυνση είναι άμεση και γραμμική, χαρακτηριστική ενός σύγχρονου ηλεκτρικού SUV, ενώ η τετρακίνητη έκδοση προσφέρει επιπλέον ισχύ και έλεγχο σε off-road συνθήκες. Το σύστημα θερμικής διαχείρισης και η στάνταρ αντλία θερμότητας εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού σε κάθε συνθήκη.

Οι τιμές εκκινούν από 29.670 ευρώ για το 2WD GL και με την μπαταρία των 49 kWh και φτάνουν τα 38.670 ευρώ για το 4WD GLX με την μπαταρία των 61 kWh.

