search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 12:55
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 10:24

Έναρξη ευρωπαϊκής παραγωγής κυψελών μπαταριών από τον όμιλο Volkswagen

13.01.2026 10:24
vw_batteries_1301_1920-1080_new
credit: volkswagen-group.com

Η PowerCo έθεσε σε λειτουργία το gigafactory του Salzgitter στη βόρεια Γερμανία και κατασκεύασε τις πρώτες κυψέλες μπαταριών στην Ευρώπη. Η έναρξη παραγωγής σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο όχι μόνο για τον όμιλο Volkswagen, αλλά και για τη συνολική ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.

Για πρώτη φορά, ο όμιλος σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει κυψέλες μπαταριών εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, ενισχύοντας ουσιαστικά την τεχνολογική του ανεξαρτησία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε μια κρίσιμη τεχνολογία του μέλλοντος.

Οι πρώτες κυψέλες θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του ομίλου για τελικές δοκιμές στον δρόμο, με την αρχική τους εφαρμογή να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος στην οικογένεια των Electric Urban Car (ID.Polo, ID.Every1, ID.Cross, Skoda Epiq κλπ) των Volkswagen, Skoda κλπ.

Η PowerCo αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% της συνολικής ζήτησης με το υπόλοιπο να προέρχεται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η συγκεκριμένη τεχνολογία καλύπτει όλο το φάσμα σύγχρονων και μελλοντικών λύσεων, από κυψέλες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) και NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) έως και μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state).

Διαβάστε επίσης:

Η Citroёn Racing κερδίζει την πρώτη της νίκη στην Formula E στο Μεξικό και μπαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (photos)

Η Mercedes CLA αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year (photos)

Αυτή είναι η αυτοκινητοβιομηχανία που αναδείχθηκε ως ο πιο ελκυστικός εργοδότης για 14η συνεχόμενη χρονιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
korkoneas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Στον Αρειο Πάγο το αίτημα αναίρεσης του Κορκονέα για τα ελαφρυντικά

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» του Παντελή Φλατσούση στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

godot-1
ADVERTORIAL

Σε παγκόσμια πρώτη το έργο Killing Godot του Νίκολας Καζάν, ενός συγγραφέα με θεατρικό και κινηματογραφικό DNA

gaza_child
ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την εκεχειρία, λέει η Unicef

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 12:55
korkoneas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Στον Αρειο Πάγο το αίτημα αναίρεσης του Κορκονέα για τα ελαφρυντικά

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» του Παντελή Φλατσούση στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

godot-1
ADVERTORIAL

Σε παγκόσμια πρώτη το έργο Killing Godot του Νίκολας Καζάν, ενός συγγραφέα με θεατρικό και κινηματογραφικό DNA

1 / 3