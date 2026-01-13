Έναρξη ευρωπαϊκής παραγωγής κυψελών μπαταριών από τον όμιλο Volkswagen

Η PowerCo έθεσε σε λειτουργία το gigafactory του Salzgitter στη βόρεια Γερμανία και κατασκεύασε τις πρώτες κυψέλες μπαταριών στην Ευρώπη. Η έναρξη παραγωγής σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο όχι μόνο για τον όμιλο Volkswagen, αλλά και για τη συνολική ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.

Για πρώτη φορά, ο όμιλος σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει κυψέλες μπαταριών εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, ενισχύοντας ουσιαστικά την τεχνολογική του ανεξαρτησία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε μια κρίσιμη τεχνολογία του μέλλοντος.

Οι πρώτες κυψέλες θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του ομίλου για τελικές δοκιμές στον δρόμο, με την αρχική τους εφαρμογή να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος στην οικογένεια των Electric Urban Car (ID.Polo, ID.Every1, ID.Cross, Skoda Epiq κλπ) των Volkswagen, Skoda κλπ.

Η PowerCo αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% της συνολικής ζήτησης με το υπόλοιπο να προέρχεται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η συγκεκριμένη τεχνολογία καλύπτει όλο το φάσμα σύγχρονων και μελλοντικών λύσεων, από κυψέλες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) και NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) έως και μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state).

