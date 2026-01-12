search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:05
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 10:51

Αυτή είναι η αυτοκινητοβιομηχανία που αναδείχθηκε ως ο πιο ελκυστικός εργοδότης για 14η συνεχόμενη χρονιά

12.01.2026 10:51
car_industry_1201_1920-1080_new
credit: AP

Η ξεκάθαρη στρατηγική, τα ποιοτικά προϊόντα και η ικανή ηγεσία είναι καθοριστικοί παράγοντας για την ελκυστικότητα των εργοδοτών σήμερα.

Σε μια περίοδο παγκόσμιας και οικονομικής αβεβαιότητας, το BMW Group αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη για τους εργαζομένους του, παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης με τους καλύτερους εργοδότες για 14η συνεχόμενη χρονιά.

Αυτό επιβεβαιώνουν πολλές πρόσφατες μελέτες, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το BMW Group ως έναν από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες για το 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικός πίνακας με τα όρια ταχύτητας ανά κατηγορία δρόμου και τα πρόστιμα

Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου Suzuki e Vitara στην Ελλάδα

Τα 3 φθηνότερα B-SUV του 2026 στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Finke_River5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτό είναι το αρχαιότερο ποτάμι του κόσμου – Έχει ηλικία μεταξύ 300 και 400 εκατ. ετών

giorgos_ouranos_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η «κοινωνική απάθεια» στην Ευρώπη του 21ου αιώνα!

SEKPY photo_M.Moustakas
BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

halfnote
ADVERTORIAL

Φένια Παπαδόδημα και Human Touch έρχονται στο Half Note Jazz Club

fisikotherapeutis
ΥΓΕΙΑ

ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:05
Finke_River5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτό είναι το αρχαιότερο ποτάμι του κόσμου – Έχει ηλικία μεταξύ 300 και 400 εκατ. ετών

giorgos_ouranos_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η «κοινωνική απάθεια» στην Ευρώπη του 21ου αιώνα!

SEKPY photo_M.Moustakas
BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

1 / 3