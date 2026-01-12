Αυτή είναι η αυτοκινητοβιομηχανία που αναδείχθηκε ως ο πιο ελκυστικός εργοδότης για 14η συνεχόμενη χρονιά

Η ξεκάθαρη στρατηγική, τα ποιοτικά προϊόντα και η ικανή ηγεσία είναι καθοριστικοί παράγοντας για την ελκυστικότητα των εργοδοτών σήμερα.

Σε μια περίοδο παγκόσμιας και οικονομικής αβεβαιότητας, το BMW Group αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη για τους εργαζομένους του, παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης με τους καλύτερους εργοδότες για 14η συνεχόμενη χρονιά.

Αυτό επιβεβαιώνουν πολλές πρόσφατες μελέτες, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το BMW Group ως έναν από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες για το 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικός πίνακας με τα όρια ταχύτητας ανά κατηγορία δρόμου και τα πρόστιμα

Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου Suzuki e Vitara στην Ελλάδα

Τα 3 φθηνότερα B-SUV του 2026 στην Ελλάδα