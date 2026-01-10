Τα 3 φθηνότερα B-SUV του 2026 στην Ελλάδα

Η κατηγορία των αυτοκινήτων B-SUV εξακολουθεί να είναι η πιο εμπορική και η πιο «λογική» επιλογή για τον μέσο Έλληνα αγοραστή.

Μικρές εξωτερικές διαστάσεις, θέση οδήγησης SUV, πρακτικότητα για την καθημερινότητα και τιμές που, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, παραμένουν ελεγχόμενες. Το 2026 βρίσκει τρία μοντέλα να ξεχωρίζουν ξεκάθαρα στο κομμάτι του κόστους απόκτησης, απευθυνόμενα σε όσους θέλουν SUV εικόνα χωρίς να μπουν σε περιπέτειες. Ιδού τα τρία φθηνότερα B-SUV που μπορείς να αγοράσεις σήμερα στην Ελλάδα:

MG ZS Max – από 20.950€

Το MG ZS Max έχει χτίσει την παρουσία του στην ελληνική αγορά πάνω σε μία λέξη: value. Δεν προσπαθεί να κερδίσει με το design ή με κάποιο ιδιαίτερο τεχνολογικό αφήγημα, αλλά με το συνολικό πακέτο που προσφέρει σε σχέση με την τιμή του. Εξωτερικά, η σχεδίαση είναι διακριτική και ουδέτερη. Δεν προκαλεί, αλλά δεν κουράζει. Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στους χώρους και στον εξοπλισμό, με μια λογική «τα έχει όλα όσα χρειάζεσαι» ήδη από τις βασικές εκδόσεις. Για οικογενειακή χρήση και καθημερινές μετακινήσεις, το ZS Max δείχνει από την πρώτη στιγμή πρακτικό.

Στον δρόμο, το προφίλ του είναι ήπιο και φιλικό. Δεν ζητάει συμμετοχή από τον οδηγό και δεν κουράζει, ακόμα και σε πιο κακής ποιότητας οδόστρωμα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα παραμένει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους κοιτούν πρώτα το budget και μετά τα υπόλοιπα. Το MG ZS Max είναι η επιλογή του αγοραστή που θέλει SUV χώρους και εξοπλισμό με τα λιγότερα δυνατά χρήματα, χωρίς να μπει σε δεύτερες σκέψεις.

