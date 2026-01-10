Volvo EX60: 810 χλμ. αυτονομίας – Η φόρτιση «εξπρές» που αλλάζει τα δεδομένα

Το Volvo EX60 μπορεί πλέον να διανύσει έως και 810 χιλιόμετρα με μόνο μία φόρτιση μετατρέποντας το άγχος αυτονομίας σε σιγουριά για την αυτονομία. Παράλληλα, φορτίζει ταχύτερα από οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo, σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Με πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, όταν χρησιμοποιείται φορτιστής 400kW, καθιστώντας τη στάση για φόρτιση τόσο γρήγορη όσο είναι και ένας ανεφοδιασμός για καύσιμο.

Το κλειδί για αυτή την κορυφαία στην κατηγορία αυτονομία είναι η SPA3, η πιο προηγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της σουηδικής εταιρείας , η οποία ξεκλειδώνει τη μέγιστη αποδοτικότητα σε σημαντικά συστήματα μέσα στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στην εταιρεία να πετύχει ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες. Η ενσωμάτωση της μπαταρίας απευθείας μέσα στη δομή του αυτοκινήτου, με τη χρήση τεχνολογίας cell-to-body μειώνουν το επιπλέον βάρος. Η νέα σχεδίαση των κυψελών της μπαταρίας αποτελεί έναν καλά μελετημένο συνδυασμό ενεργειακής πυκνότητας και παροχής ισχύος, αυξάνοντας περαιτέρω την αυτονομία. Η χρήση ελαφρύτερων υλικών και η μικρότερη παραγωγή θερμότητας, επίσης, υποστηρίζουν ταχύτερους χρόνους φόρτισης, ώστε το EX60 να μπορεί να ανακτά αυτονομία εκατοντάδων χιλιομέτρων σε μόλις λίγα λεπτά.

Έξυπνοι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία Breathe Battery Technologies, η οποία ανήκει στη Volvo επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να ρυθμίζει συνεχώς το πώς η μπαταρία ανακτά ενέργεια, διατηρώντας τη στην ιδανική περιοχή λειτουργίας κάθε στιγμή και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τέλος, επειδή πρόκειται για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με λιγότερα κινούμενα μέρη, δεν χρειάζεται να πραγματοποιείται η τυπική συντήρηση τόσο συχνά.

