Πότε ξεκινά η αποστολή των προστίμων του ΚΟΚ από τις «έξυπνες» κάμερες – Ποιες παραβάσεις καταγράφονται

Δουλειά πιάνουν εντός του Ιανουαρίου 2026 οι 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα σε επικίνδυνα σημεία της Αττικής και κατά την πιλοτική τους λειτουργία έχουν καταγράψει δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις οι οποίες όμως δεν έχουν αποσταλλεί στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Όπως αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ εντός του Ιανουαρίου οι 8 κάμερες με AI θα ξεκινήσουν να αποστέλλουν τα πρόστιμα στους παραβάτες οδηγούς οι οποίοι θα ενημερώνονται μέσω της προσωπικής τους θυρίδας στο Gov.gr.

Επίσης ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι το 2026 θα τοποθετηθούν 1.000 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θα γνωστοποιηθεί που θα εγκατασταθούν ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόθεση των συναρμόδιων Υπουργείων ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν να κάνουν με την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι για την είσπραξη επιπλέον εσόδων!

Επίσης ο κ. Αναγνωστόπουλος ξεκαθάρισε ότι κανένας δεν μπορεί να επέμβει στην διαδικασία αποστολής των προστίμων υπονοώντας ότι κατέφθασε το τέλος του «σβησίματος» των κλήσεων του ΚΟΚ.

Χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι: «Υπάρχει η διαδικασία εντοπισμού της παράβασης η οποία γίνεται μέσω του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχει και η διαδικασία ενημέρωσης του πολίτη για την παράβαση.

Το δεύτερο σκέλος είναι κάτι το οποίο αφορά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά τον μηχανισμό ενημέρωσης του πολίτη για πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με πρόστιμα αλλά και λοιπές οφειλές του πολίτη.

Η ενημέρωση για όλα τα παραπάνω θα έρχεται στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη, στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο Gov.gr και στο Wallet ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα.

Επίσης με τη νέα διαδικασία δεν μπορεί κανείς να «επέμβει» στη διαδικασία αυτή.»

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι μοναδικές κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), περιλαμβάνουν το Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα.

Πιο συγκεκριμένα οι «έξυπνες» κάμερες έχουν εγκατασταθεί:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Τι θα αλλάξει για τους οδηγούς

Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυτόματη αναγνώριση πινακίδων και ταξινόμηση των παραβάσεων, ψηφιακή ενημέρωση πολιτών μέσω gov.gr ή SMS, ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων, χωρίς φυσική παρουσία και άμεση εφαρμογή κυρώσεων, όπως ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Μέσω των καμερών θα καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης ή λεωφορειολωρίδες.

