08.01.2026 15:00

Η Ομάδα Peugeot TotalEnergies ανακοινώνει την σύνθεση των πληρωμάτων της ανά αυτοκίνητο για την σεζόν 2026 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC)

08.01.2026 15:00
Peugeot Sport_WEC_ Drivers Line Up 2026 per car

Σύνθεση οδηγών ανά μονοθέσιο – FIA WEC 2026

  • PEUGEOT 9X8 #93: Nick Cassidy (NZ)Paul Di Resta (SCT)Stoffel Vandoorne (BEL)
  • PEUGEOT 9X8 #94: Loïc Duval (FRA)Malthe Jakobsen (DNK)Théo Pourchaire (FRA)

Η ομάδα Peugeot TotalEnergies επιβεβαίωσε τις συνθέσεις των πληρωμάτων της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA 2026, συνεχίζοντας τη δέσμευσή της να συμμετάσχει με δύο πλήρως ανταγωνιστικά PEUGEOT 9X8 Hypercars σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τα επιλεγμένα πληρώματα συνδυάζουν εμπειρία και απόδοση, φέρνοντας ανανεωμένη ενέργεια στο πρόγραμμα της ομάδας. Έχουν συγκροτηθεί προσεκτικά, ζυγίζοντας όλες τις βασικές τεχνικές και αθλητικές παραμέτρους. Και οι δύο ομάδες οδηγών έχουν δημιουργηθεί για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση σε όλες τις φάσεις ενός αγώνα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ισχυρή συνοχή εντός της ομάδας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Olivier Jansonnie, Τεχνικός Διευθυντής της Peugeot Sport

«Ο Loïc και ο Paul είναι ισχυροί πυλώνες της ομάδας και θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην δομή κάθε πληρώματος. Και οι δύο τριάδες οδηγών προσφέρουν μια εξαιρετική ισορροπία, συνδυάζοντας οδηγούς που είναι ιδιαίτερα δυνατοί στις εκκινήσεις του αγώνα με άλλους που διαπρέπουν στις κατατακτήριες. Αυτή η δομή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα μια μακροπρόθεσμη προοπτική, παρέχοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την προσαρμοστικότητα που απαιτούνται για την απόδοση σε όλες τις συνθήκες του αγώνα, κάτι που είναι απαραίτητο δεδομένου του κορυφαίου επιπέδου ανταγωνισμού στο FIA WEC».

