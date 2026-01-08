Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι συνολικές πωλήσεις της Geely to 2025 ανήλθαν σε 3.024.567 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση.
Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των 3 εκατομμυρίων μονάδων που είχε τεθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.
Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) έφθασαν τις 1.687.767 μονάδες, αυξημένες κατά 90% σε ετήσια βάση, ενώ στον τομέα των οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE) οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.214.132 μονάδες το 2025.
Φέτος, η εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση περίπου 10 νέων μοντέλων που θα τονώσουν εκ νέου την πορεία της.
