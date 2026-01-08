search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

08.01.2026 10:28

Οι συνολικές πωλήσεις της Geely to 2025 ανήλθαν σε 3.024.567 μονάδες

08.01.2026 10:28
geely_0801_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Οι συνολικές πωλήσεις της Geely to 2025 ανήλθαν σε 3.024.567 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των 3 εκατομμυρίων μονάδων που είχε τεθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) έφθασαν τις 1.687.767 μονάδες, αυξημένες κατά 90% σε ετήσια βάση, ενώ στον τομέα των οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE) οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.214.132 μονάδες το 2025.

Φέτος, η εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση περίπου 10 νέων μοντέλων που θα τονώσουν εκ νέου την πορεία της.

