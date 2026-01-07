«Απόσυρση για όλους μόνο από τη Citroen»: Αποκτήστε το αγαπημένο σας μοντέλο με διπλό όφελος

Η Citroën αποδεικνύει για άλλη μια φορά το πρωτοποριακό dna που χαρακτηρίζει τη μάρκα στην εδώ και πάνω από 100 χρόνια ιστορία της, καθώς και την περιβαλλοντική και κοινωνική θεώρηση με την οποία αντιμετωπίζει όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και τους πελάτες της.

Έτσι για μία ακόμη φορά λανσάρει νέο πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN», που αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση και προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους την επιλέξουν.

Με την νέα καινοτόμα πρόταση της η Citroen πετυχαίνει δύο στόχους: α) να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες οδηγούς να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα νέο, σύγχρονο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο της μάρκας, αποκομίζοντας παράλληλα σημαντικό οικονομικό όφελος και β) να βοηθήσει την Ελλάδα στην προσπάθεια ανανέωσης ενός στόλου οχημάτων που είναι σύμφωνα με τις έρευνες που βλέπουν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας, ο πιο γηρασμένος της Ευρώπης.

Δηλαδή σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων, η μείωση των ρύπων και η προσιτή πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τους Έλληνες οδηγούς, η Citroën απαντά στις ανάγκες αυτές με έναν τρόπο άμεσο, εύκολο και αποτελεσματικό.

Και εδώ οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στη Citroen που κάνει αυτό που καμία άλλη εταιρεία δεν τολμάει αλλά ούτε και το κράτος. Δηλαδή να δώσει σε πολλούς Έλληνες που έχουν στην κατοχή τους παλαιά οχήματα, (που πραγματικά δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, καθώς ακόμα και να τα αποσύρουν μόνοι τους κοστίζει χρήματα), τη δυνατότητα να τα δώσουν και μάλιστα με όφελος και να αποκτήσουν ένα καινούριο, φιλικό προς το περιβάλλον και με όλα τα σύγχρονα «καλούδια» αυτοκίνητο της αγαπημένης γαλλικής φίρμας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας -C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross- σε κάθε διαθέσιμη έκδοση, θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική, και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Με το νέο πρόγραμμα Απόσυρσης από τη Citroёn, τα οφέλη για τον καταναλωτή είναι πολλαπλά, αφού αφενός λαμβάνει ένα σημαντικό όφελος για την απόσυρση του παλαιού του αυτοκινήτου, και αφετέρου έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα νέο αυτοκίνητο με σαφώς χαμηλότερα έξοδα (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, κατανάλωση καυσίμου, κ.τ.λ.).

Η μάρκα, πιστή στη φροντίδα των καταναλωτών της προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη την γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το Επίσημο δίκτυο Διανομέων της Citroen πανελλαδικά.

