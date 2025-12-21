search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

21.12.2025 17:58

Δήμος Αθηναίων: Πότε ξεκινά η επιστροφή των πινακίδων που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία

pinakida1

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, από αύριο, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαδικασία επιστροφής πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία.

Το μέτρο λαμβάνεται με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

Η δυνατότητα παραλαβής αφορά κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών των οποίων οι πινακίδες έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δεν εμπίπτουν σε εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για την επιστροφή των πινακίδων είναι απαραίτητη η καταβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, καθώς και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκονται στη Λιοσίων 22, από 09:00 έως 14:30, έχοντας μαζί τους:

  • την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
  • την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο

Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Ωστόσο, δεν επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης, όπως στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή σε σημεία με απαγορευτική σήμανση (Ρ-71 και Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σχετικές αποφάσεις Δικαστικών Αρχών. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:

Ξεκινά τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου η επιστροφή πινακίδων οχημάτων από τη Δημοτική Αστυνομία  

Διευκόλυνση για τις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει εορταστικής περιόδου  

Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. Η δυνατότητα αυτή δίνεται, προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22), από τις 09.00 έως τις 14.30.

Δε θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης, που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.

