Το «χαμένο» Renault του Αντώνη Τρίτση ξαναζωντανεύει στην Πλατεία Κοτζιά – Η τρελή ιστορία ενός αυτοκινήτου 

Ήταν Ιούλιος του 1990 όταν ο Αντώνης Τρίτσης αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Αθήνας. Με επιστολή του στους αρχηγούς των κομμάτων ζητάει τη στήριξή τους. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1990 είχε «οργώσει» τις γειτονιές της Αθήνας με το αγαπημένο του Renault Espace ένα αυτοκίνητο οικογενειακό που τον μετέφερε παντού. Αν και αντίπαλός του ήταν η Μελίνα Μερκούρη εν τούτοις κερδίζει τις εκλογές και ανεβαίνει στον δημαρχιακό θώκο. Δυστυχώς όμως το όραμά του για την Αθήνα δεν θα υλοποιηθεί.

Στις 23 Μαρτίου 1992, εισάγεται επειγόντως στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών μετά από ισχαιμικό επεισόδιο. Μια εβδομάδα αργότερα, ένα βαρύτατο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο κτυπάει τον Αντώνη Τρίτση. Η κατάσταση του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη και μη εγχειρήσιμη. Στις 7 Απριλίου 1992, φεύγει από τη ζωή. Εκείνη την περίοδο θα παντρευόταν την επί επτά χρόνια σύντροφο του Μιμή Ντενίση. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε παρκάρει το αγαπημένο του Renault Espace στα γραφεία του στη Λιοσίων. Το αυτοκίνητο, μάρτυρας μιας ολόκληρης εποχής, έμεινε ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο για 33 ολόκληρα χρόνια, σαν μια σιωπηλή ανάμνηση ενός Δημάρχου που σημάδεψε την πόλη. Τον περασμένο Αύγουστο η παρατηρητικότητα ενός δημοτικού υπαλλήλου θα έβγαζε από τη ναφθαλίνη το όχημα του Αντώνη Τρίτση. Πλένοντάς το έγινε σαφές ότι βρισκόταν μπροστά σε ένα κομμάτι της ιστορίας της Αθήνας που είχε παραμείνει ξεχασμένο αλλά ανέπαφο στο χρόνο.

Η ανακάλυψη αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος αμέσως σκέφτηκε το πως θα το αξιοποιήσει. Το αυτοκίνητο που κάποτε οδηγούσε ο εμβληματικός πολιτικός Αντώνης Τρίτσης θα αποκτούσε νέο ρόλο στον δημόσιο χώρο, ως ζωντανό μνημείο της πολιτικής και κοινωνικής κληρονομιάς του. Έτσι, πριν από λίγα 24ωρα στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου υπόγειου χώρου στάθμευσης στην Πλατεία Κοτζιά, το Renault εκτίθεται για το κοινό, αποτελώντας το πρώτο σημείο μνήμης σε έναν χώρο που φιλοδοξεί να συνδυάζει λειτουργικότητα και πολιτιστική αξία.

Ο νέος χώρος στάθμευσης, ο μεγαλύτερος δημοτικός υπόγειος της Αθήνας, διαθέτει 500 πλήρως ανακαινισμένες θέσεις και σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών, να μειώσει την άσκοπη κυκλοφορία και να στηρίξει τους επαγγελματίες και την τοπική αγορά του ιστορικού κέντρου.

Η παρουσία του Renault του Τρίτση στο νέο πάρκινγκ δεν είναι απλώς συμβολική. Αποτελεί υπενθύμιση μιας εποχής οραματισμού για την πόλη και ενός Δημάρχου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της. Το αυτοκίνητο, με τις πινακίδες του ακόμη στη θέση τους, μοιάζει να συνδέει το παρελθόν με το παρόν, ενώ η ολοκληρωμένη ανακαίνιση του χώρου επιστρέφει τη δημόσια περιουσία στους πολίτες και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητά τους. Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε σχετικά με το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση: «Τον Απρίλιο του 1992, ο Δήμαρχος Αντώνης Τρίτσης πάρκαρε το αμάξι του, ένα Renault Espace και ανέβηκε πάνω, στα γραφεία της Λιοσίων. Δυστυχώς, όμως, έπαθε εγκεφαλικό και λίγες μέρες αργότερα απεβίωσε. Το αμάξι έμεινε εκεί 33 χρόνια.

Τον Αύγουστο του 2025, ένας υπάλληλος το βρήκε και το έπλυνε, χωρίς να ξέρει σε ποιον ανήκει. Τότε αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι μόλις ανοίξουμε το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, θα είναι το πρώτο ίχνος μνήμης που θα δημιουργηθεί. Το εμβληματικό αμάξι του Τρίτση εκτίθεται πλέον εκεί. Το κάναμε πράξη και προχωράμε».

