Εαρινή Φρυνίχου Unplugged: Ενα μοναδικό μουσικό φεστιβάλ έρχεται στο Θέατρο Τέχνης

Όλη τη χειμερινή θεατρική σεζόν, η σκηνή της Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν ήταν, όπως πάντα, αφιερωμένη στον θεατρικό λόγο, με τη μουσική να συνοδεύει τις παραστάσεις, να τις φωτίζει, να γίνεται μέρος της δράσης.

Αυτόν τον Μάιο, όμως, το Θέατρο Τέχνης ανεβάζει τη μουσική ως πρωταγωνίστρια στη σκηνή της Φρυνίχου. Και μάλιστα την προτρέπει να παίξει «γυμνή»(!), χωρίς ενίσχυση ή έστω με ελάχιστη ενίσχυση, σε έναν από τους λίγους χώρους της Αθήνας που επιτρέπουν μια τέτοια συνθήκη.

Σε μια εποχή όπου η μουσική περνά συνεχώς μέσα από ενισχύσεις, οθόνες, φίλτρα κάθε είδους, το «unplugged» επιστρέφει ανακουφιστικά: η φωνή, το όργανο, η ανάσα, η παύση, το ανεπαίσθητο λάθος, η στιγμή που συμβαίνει μία φορά και δεν επαναλαμβάνεται.

Αυτό ακριβώς είναι που συνδέει αυτή την πολύτιμη συνθήκη με το Θέατρο Τέχνης, τον χώρο που υπερασπίζεται την πίστη στη ζωντανή πράξη, στη συνάντηση, στη συγκίνηση που γεννιέται μπροστά στα μάτια και στα αυτιά του θεατή.

Στην Εαρινή Φρυνίχου Unplugged στήνεται για πρώτη φορά ένα μίνι μουσικό φεστιβάλ, μια μαγιάτικη γιορτή με ξεχωριστούς μουσικούς-τραγουδιστές αλλά και ηθοποιούς-μουσικούς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση-πρόκληση του Θεάτρου Τέχνης.

Τραγούδι, ποίηση, ρεμπέτικο, αυτοσχεδιασμός, ροκ καταβολές, ambient ατμόσφαιρες, μπαγλαμάδες, κανονάκι, φωνές και κιθάρες, γίνονται για οκτώ μοναδικές βραδιές το όχημα για να αφηγηθούν οι καλλιτέχνες, όσο πιο «χειροποίητα» μπορούν, και μέσα από τη δική τους μουσική γλώσσα, τη δική τους μουσική ιστορία.

Διεύθυνση – επιμέλεια προγράμματος : Δημήτρης Μαγγίνας

Το πρόγραμμα

12/5 – Ζωή Παπαδοπούλου – «Η δικιά μου Χαρούλα» unplugged

Η Ζωή Παπαδοπούλου και ο κιθαρίστας Παντελής Ντζιάλας παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου.

Με κεντρικό άξονα τη φωνή και την κιθάρα, δημιουργούν έναν ζωντανό μουσικό διάλογο, όπου η κιθάρα αφηγείται, συνομιλεί και διαμορφώνει το ηχητικό τοπίο. Ένα λιτό αλλά βαθιά συγκινητικό μουσικό ταξίδι, όπου η απλότητα γίνεται δύναμη και η σκηνή χώρος αληθινής επικοινωνίας.

Ώρα έναρξης: 21.00

13/5 – Ηλίας Δουμάνης & Αγγελική Τουμπανάκη unplugged

Μια εκρηκτική συνάντηση αυτοσχεδιασμού με άξονα τον ρυθμό και τη φωνή.

Χωρίς προκαθορισμένη φόρμα, οι δύο καλλιτέχνες χτίζουν επί σκηνής έναν ζωντανό ηχητικό κόσμο, όπου το σώμα, η ανάσα, ο παλμός και η φωνή γεννούν μια κοινή εμπειρία.

Ώρα έναρξης: 21.00

15/5 – Nalyssa Green unplugged- «Απαλό»

Η μοναδική Nalyssa Green δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό ηχητικό περιβάλλον με στοιχεία ambient και ηλεκτροακουστικής γραφής. Μια εμπειρία εσωτερικής ακρόασης, λεπτών αποχρώσεων και ιδιαίτερης σκηνικής παρουσίας, ειδικά σχεδιασμένη για την εγγύτητα της Φρυνίχου.

Ώρα έναρξης: 21.00

16/5 – Νένα Βενετσάνου – «Οι καιροί της Άνοιξης» unplugged

Η Νένα Βενετσάνου παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην Άνοιξη, με έμφαση στη φωνή, την ποίηση και τη λιτή, σχεδόν τελετουργική ερμηνεία.

Συμμετέχει ο Πάνος Δημητρακόπουλος στο κανονάκι, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα που συνομιλεί με τη φωνή και τη μουσική αφήγηση.

Μια βραδιά για την Άνοιξη όχι μόνο ως εποχή, αλλά ως εσωτερική μετακίνηση, ως φως, ως επανεκκίνηση.

Ώρα έναρξης: 21.00

17/5 – Νίκος Γραίγος & Ναταλία Δραγούμη – «Εν αρχή ρεμπέτικο» unplugged

Μια διαδρομή από τη Σμύρνη έως τον Πειραιά και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές.

Ο Νίκος Γραίγος και η Ναταλία Δραγούμη συναντιούνται επί σκηνής σε μια ζωντανή ροή, όπου το ρεμπέτικο δεν αντιμετωπίζεται ως μουσειακή μνήμη, αλλά ως ζωντανό υλικό: τραγούδι, αφήγηση, συγκίνηση, ρυθμός, εμπειρία μνήμης και αναγέννησης.

Επί σκηνής συμμετέχουν οι μουσικοί:

Ανδρέας Αμοσόβ

Παντελής Θεολογίτης

Βασίλης Παπαδημητρίου

Πέτρος Καπέλλας

Ώρα έναρξης: 21.00

22/5 – Φώτης Βεργόπουλος, Αυγερινή Γάτση & Κωστής Κωστάκης unplugged

Τρεις ξεχωριστοί μουσικοί συναντιούνται σε μια βραδιά αφιερωμένη στις σύγχρονες προσεγγίσεις του ρεμπέτικου και των αμανέδων.

Νέο υλικό, παραδοσιακές αναφορές και προσωπικές διαδρομές συνυπάρχουν σε ένα κοινό ηχητικό πεδίο, όπου η παράδοση δεν αναπαράγεται απλώς, αλλά ξανακούγεται στο παρόν.

Ώρα έναρξης: 21.00

23/5 – Φωτεινή Βελεσιώτου-«Εαρινές εξομολογήσεις από το χθες στο σήμερα» Unplugged

Σε ένα ανοιξιάτικο κλίμα, γεμάτο ευαισθησία και ατμόσφαιρα unplugged, η Εαρινή Φρυνίχου φιλοξενεί τη Φωτεινή Βελεσιώτου.

Με τη χαρακτηριστική, βαθιά και εκφραστική φωνή της, η Φωτεινή Βελεσιώτου θα μας ταξιδέψει σε ένα μουσικό ταξίδι από το παρελθόν μέχρι το σήμερα. Μέσα από τραγούδια μνήμης, αλλά και σύγχρονες ερμηνείες, δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο συναίσθημα, νοσταλγία και αλήθεια.

Μια βραδιά όπου οι λέξεις γίνονται εικόνες και η μουσική γίνεται βίωμα — όχι μόνο ανάμνηση, αλλά και παρόν

Ώρα έναρξης: 21.00

24/5 – Άρης Τρουπάκης, Αντώνης Μοσχούτης – «Παράξενες Μέρες» unplugged

Ροκ καταβολές σε ακουστική συνθήκη. Οι Παράξενες Μέρες έρχονται στη Φρυνίχου με ενέργεια που δεν χρειάζεται ένταση για να υπάρξει.

Η δύναμη προκύπτει από τη δομή, τον ρυθμό, τη φωνή και την ερμηνευτική φόρτιση. Μια βραδιά για τραγούδια που κρατούν την αμεσότητα της παρέας και τη σκηνική ένταση μιας ζωντανής εξομολόγησης.

Ώρα έναρξης: 21.00

2/6 –Dalkance & friends unplugged

Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, παλιός γνώριμος και απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης μαζί με ένα κουαρτέτο μουσικών πολυεργαλείων έρχονται για ανοιχτή μουσική συνάντηση χωρίς σταθερή φόρμα, όπου λόγος, μουσική, αυτοσχεδιασμός και σκηνική ενέργεια συνυπάρχουν σε κοινό χρόνο.

Ανεβαίνουν στη σκηνή της Φρυνίχου για μια βραδιά απρόβλεπτη, ζωντανή και απολύτως χειροποίητη.

Πέρα από τα δικά τους πρωτότυπα τραγούδια θα ακουστούν και οι αγαπημένες, αλλοπρόσαλλες πλέον διασκευές με μπαγλαμάδες και κλαρίνα αλλά και καινούριες διασκευές έκπληξη ειδικά κατασκευασμένες για τη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης.

Friends : Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Πάρις Θωμόπουλος, Μαρίνα Χρονοπούλου

Ώρα έναρξης: 21.00

Πληροφορίες

Χώρος: Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου 14, Πλάκα

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Προπώληση

Εισιτήρια: και από τα ταμεία του Θεάτρου Τέχνης

