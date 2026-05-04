Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων 2026: «Δημόσιοι χώροι με ζωή, πολιτισμό, δημιουργία», η πρόσκληση του Δούκα

Παρά τη βροχή και τις χαμηλές θερμοκρασίες της Πρωτομαγιάς, εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις πρώτες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026. Οικογένειες, παιδιά και παρέες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στο Athens Urban Picnic στην Ακαδημία Πλάτωνος όπου είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια μέρα γεμάτη μουσική, δημιουργικές δραστηριότητες και θετική ενέργεια.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Μπορεί ο καιρός να μην ήταν με το μέρος μας, αλλά για μία ακόμη χρονιά το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ξεκίνησε δυναμικά και ήδη από τις πρώτες ημέρες βλέπουμε τη συμμετοχή και τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου. Για έναν ολόκληρο μήνα, η Αθήνα γίνεται μια ανοιχτή σκηνή, με δωρεάν εκδηλώσεις για όλους σε κάθε γειτονιά. Γεμίζουμε τους δημόσιους χώρους με ζωή, πολιτισμό και δημιουργία και δίνουμε την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να συναντηθούν, να συμμετέχουν και να μοιραστούν εμπειρίες. Καλούμε όλους να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και να ζήσουν τον παλμό της πόλης».

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε το Σάββατο 2 Μαΐου με την οδό Πρωτογένους να μετατρέπεται σε ένα ζωντανό αστικό σκηνικό με μουσική μέχρι αργά το βράδυ, ενώ στο πάρκο Ριζάρη πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν σε μια ανοιχτή συνεδρία yoga. Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξένησε το Athens Asian Food Festival, με πλήθος επισκεπτών σε ένα διήμερο γεμάτο γεύσεις και πολιτισμικές επιρροές.

Την Κυριακή 3 Μαΐου, η ενέργεια μεταφέρθηκε σε εμβληματικά σημεία της πόλης, με το Ζάππειο να φιλοξενεί ένα μεγάλο outdoor dance event και τη Βαρβάκειο Αγορά να αποκτά έναν διαφορετικό, σύγχρονο παλμό μέσα από μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τον δημόσιο χώρο ως σημείο συνάντησης, δημιουργίας και εμπειρίας.

Οι εκδηλώσεις έως τις 17 Μαΐου

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζεται με ένα πλούσιο σύνολο δράσεων για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα. Παρακάτω, ορισμένες από τις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν τις δύο πρώτες εβδομάδες:

Το Ταξίδι της Καντάδας | 4 Μαΐου | 19:00 – 21:30 |Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης

Μια μουσική περιπλάνηση στις ερωτικές μελωδίες της παλιάς Αθήνας ζωντανεύει στα σοκάκια κάτω από την Ακρόπολη. Κανταδόροι αναβιώνουν την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, φέρνοντας στο σήμερα ήχους και εικόνες από τις ιστορικές γειτονιές της πόλης.

Παντελής Θαλασσινός |4 Μαΐου| 21:00 – 23:00 |Πλατεία Κοραή

Ο Παντελής Θαλασσινός ανεβαίνει στη σκηνή της Πλατείας Κοραή για μια συναυλία με αγαπημένα τραγούδια από τη μακρά πορεία του. Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και διαχρονικές μελωδίες που συνδέουν το παραδοσιακό με το έντεχνο.

Fitness Sessions | 5 Μαΐου | 18:30 – 20:30 |Πάρκο Ελευθερίας

Το Πάρκο Ελευθερίας μετατρέπεται σε ανοιχτό χώρο άσκησης και ευεξίας, με καθοδηγούμενα sessions για όλες τις ηλικίες και επίπεδα. Μια ευκαιρία για κίνηση, ενέργεια και αποφόρτιση στο κέντρο της πόλης.

Χειμερινοί Κολυμβητές | 5 Μαΐου | 21:00 – 23:00 | Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές εμφανίζονται στην ατμοσφαιρική αυλή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σε μια ξεχωριστή συναυλία. Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο, παρουσιάζουν τραγούδια που συνδυάζουν συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Ιστορικός περίπατος «Οι Γυναίκες στην Αντίσταση» | 6 Μαΐου | 18:00 – 20:30 | Αθηναϊκή Τριλογία

Ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης μάς προσκαλεί σε έναν περίπατο μνήμης στο κέντρο της Αθήνας φωτίζει τη δράση των γυναικών στην Κατοχή. Μέσα από αφηγήσεις και ιστορικά στοιχεία, αναδεικνύονται λιγότερο γνωστές αλλά καθοριστικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας.

Παραμύθια με τον Ταξιάρχη Μπεληγιάννη | 7 Μαΐου | 19:00 – 20:30 | Λόφος Λαμπράκη

Μια απογευματινή αφήγηση γεμάτη φαντασία και χιούμορ, βασισμένη στη λαϊκή παράδοση. Λαϊκές ιστορίες με ζώα και ατρόμητα παιδιά ζωντανεύουν μέσα από τον λόγο του γνωστού παραμυθά, σε μια εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Νησιώτικο Πανηγύρι | 8 Μαΐου | 19:00 – 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος

Ένα παραδοσιακό πανηγύρι φέρνει στο κέντρο της πόλης μουσικές και χορούς από τα νησιά. Με ζωντανή μουσική και συμμετοχή του κοινού, η πλατεία μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο γιορτής και συλλογικής εμπειρίας.

Athina Latina | 9 Μαΐου | 12:00 – 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος

Η Πλατεία Κλαυθμώνος γεμίζει χρώμα, ρυθμό και ατμόσφαιρα Λατινικής Αμερικής. Μουσική, χορός και γεύσεις συνθέτουν ένα ανοιχτό φεστιβάλ που φέρνει κοντά διαφορετικές κουλτούρες και κοινότητες.

Yucatan pres. Sensory | 9 Μαΐου | 18:00 – 23:00 | Ζάππειο Μέγαρο

Μια ατμοσφαιρική βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής στο Ζάππειο, όπου ήχος και χώρος συνδυάζονται σε μια ιδιαίτερη εμπειρία. DJs και live sets δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον ανοιχτό στο κοινό.

Όσοι δεν πρόλαβαν: Διαδρομή Μνήμης 1940–1944 | 10 Μαΐου | 11:00 – 12:30 | Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών

Ένας ιστορικός περίπατος στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών αναδεικνύει γεγονότα και πρόσωπα της περιόδου 1940 – 1944. Μέσα από αφηγήσεις και τεκμήρια, η διαδρομή συνδέει τη μνήμη και τις ιστορίες του τόπου με το σήμερα.

Athens All Star Party | 10 Μαΐου | 16:00 – 23:00 | Λόφος Λυκαβηττού (πάρκινγκ Θεάτρου)

Ένα μεγάλο υπαίθριο party με θέα την πόλη μετατρέπει τον Λυκαβηττό σε ένα εντυπωσιακό dancefloor. Μουσικές ομάδες και DJs δημιουργούν μια βραδιά με έντονο ρυθμό και ανοιχτή συμμετοχή.

Μελαχρινός Βελέντζας: Rebirth | 11 Μαΐου | 21:00 – 23:00 | Λυσίου & Κλεψύδρας

Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία της Πλάκας, ο Μελαχρινός Βελέντζας παρουσιάζει το project “Rebirth”, σε μια βραδιά που συνδυάζει σύγχρονους ήχους του πιάνου με το ιδιαίτερο αστικό τοπίο.

Fitness Sessions | 12 Μαΐου | 18:30 – 20:30 | Πάρκο Ελευθερίας

Το Πάρκο Ελευθερίας μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο άσκησης και ευεξίας, με καθοδηγούμενα sessions για όλες τις ηλικίες και επίπεδα.

EDEN Block Party w/ Daphni (aka Caribou) | 14 Μαΐου | 19:00 – 23:00 | Πλατεία Αβησσυνίας

Η Πλατεία Αβησσυνίας γίνεται ένα μεγάλο υπαίθριο dancefloor, με τον Daphni να δίνει τον ρυθμό σε ένα δυναμικό block πάρτυ.

Music & Film | 14 Μαΐου | 20:00 – 22:00 | Μέγαρο Αρσακείου (εσωτερική πλατεία)

Μουσική και βουβός κινηματογράφος συναντώνται σε μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία.

Ιστορικός Περίπατος: Χαυτεία | 15 Μαΐου | 18:30 – 21:00

Ένας περίπατος στο κέντρο της Αθήνας με τον Δρ. Ιορδάνη Παπαδόπουλο φωτίζει την ιστορία των Χαυτείων μέσα από αφηγήσεις και τεκμήρια.

Tropical Party Athens | 15 Μαΐου | 19:00 – 23:00 | Πάρκο Ιλισίων

Το Πάρκο Ιλισίων γεμίζει ρυθμό και ανοιξιάτικη διάθεση με σύγχρονη χορευτική, ηλεκτρονική μουσική κι ένα ανοιχτό πάρτυ για όλους.

A Victim of Society & Mechanimal | 15 Μαΐου | 20:00 – 22:00 | Οδός Ηπίτου

Δύο δυναμικά σχήματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής συναντώνται σε ένα ξεχωριστό live στο κέντρο της πόλης.

Imamu | 16 Μαΐου | 18:00 – 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος

Μια βραδιά με πολυπολιτισμικούς ήχους και πολλή ενέργεια στο κέντρο της Αθήνας.

Athens Cocktails στο Ιαπωνικό Πάρκο (οδός Μιχαλακοπούλου) | 17 Μαΐου | 18:00 – 23:00

Ένα απόγευμα γεμάτο χαλαρή μουσική και κοκτέιλ σε ένα πολύ όμορφο, φυσικό περιβάλλον, στην καρδιά της Αθήνας.

Η Γιορτή στη Φειδίου | 17 Μαΐου | 18:00 – 23:00

Ένα αυθεντικό street party με μουσική και δράσεις που αναδεικνύουν τη δυναμική της γειτονιάς.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο πρώτων εβδομάδων του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: https://shared.cityofathens.gr/index.php/s/Pa59Tk8mikFw8nG

Δείτε εδώ φωτογραφίες από την έναρξη του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026: https://shared.cityofathens.gr/index.php/s/kNTBmGsFRBisAgT

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://cityfestival.thisisathens.org/

Διαβάστε επίσης:

Νέα οπτική στην ποίηση του Καίσαρα Εμμανουήλ

ΕΚΚΟΜΕΔ: 750 εκατ. ευρώ και 5ετές σχέδιο δράσης για την οπτικοακουστική δημιουργία ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο

Η Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελληνική Τέχνη: Από την Ιδεολογία στην Ανθρώπινη Μορφή (photos)