Θεσσαλονίκη: 67χρονος μπήκε σε τράπεζα με σφυρί και απείλησε υπαλλήλους

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή έναν 67χρονο που «μπούκαρε» σε τράπεζα κρατώντας σφυρί.

Αναλυτικότερα, ο 67χρονος άντρας μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί, και απείλησε υπαλλήλους, πριν ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνέβη γύρω στις 11.30 το πρωί, ενώ ο 67χρονος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα.

Διαβάστε επίσης:

Δικηγόρος της Τυχεροπούλου για την έφεση της ΑΑΔΕ στην απόφαση που δικαίωσε την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλοι κρίνονται»

Χαλκιδική: Ουκρανός εισέβαλε με μαχαίρι σε αυλή σπιτιού και τραυμάτισε Γερμανούς γιατί πίστευε ότι ήταν… Ρώσοι

Ηράκλειο: Νέο βίντεο από το επεισόδιο σε μπαρ – Οι νεαροί πάνε να πατήσουν με το αυτοκίνητο τον πορτιέρη (video)