ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 15:21
Ηράκλειο: Νέο βίντεο από το επεισόδιο σε μπαρ – Οι νεαροί πάνε να πατήσουν με το αυτοκίνητο τον πορτιέρη (video)

Νέο αποκαλυπτικό βίντεο για το αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ στο Ηράκλειο, έφερε στο φως της δημοσιότητας το Cretalive.

Στο βίντεο οι νεαροί που βρίσκονται εντός του αυτοκινήτου, βλέπουν τον 57χρονο πορτιέρη να τους κυνηγά μαζί με άλλο ένα άτομο. Βλέποντας πως τους έχουν πλησιάσει, αποφασίζουν να τους διεμβολίσουν. Τα τρία άτομα του αυτοκινήτου – δύο εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, κάνουν μανούβρες προσπαθώντας να τους χτυπήσουν. Ο ένας εκ των δύο θα βρεθεί στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια οι νεαροί πέφτουν πάνω σε όχημα, προσπαθώντας με όπισθεν να χτυπήσουν τον δεύτερο άντρα που τους κυνηγάει.

Οι τρεις νεαροί βρέθηκαν στο μπαρ όπου μαχαίρωσαν τον πορτιέρη, τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ απείλησαν με όπλα. 

Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα

Πρόσωπο που ήταν παρών στο περιστατικό, περιέγραψε τη στιγμή της έντασης.

«Το λευκό αυτοκίνητο έκανε οπισθοπορεία και με αστραπίαιες κινήσεις έβαλε μπρος και με ταχύτητα επιχείρησε να πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο που την τελευταία στιγμή απέφυγε το χτύπημα, πέφτοντας στο έδαφος από την πλευρά του πεζοδρομίου. Έκανε και πάλι οπισθοπορεία και τότε τράκαρε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση έπεσε στο οδόστρωμα και το σκαμπό που ήταν «καρφωμένο» πάνω στο όχημα. Αμέσως μετά είδα δύο νεαρούς να βγαίνουν από το λευκό αυτοκίνητο και να τρέχουν. Αρχικά βγήκε ένας νεαρός που καθόταν πίσω, από την πλευρά του οδηγού και στην συνέχεια ο οδηγός που κόντεψε να πέσει σε διερχόμενο όχημα» είπε.

