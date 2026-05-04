Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (4/5) σε λεωφορείο με φυσικό αέριο του ΟΑΣΑ στην περιοχή του Ιλίου.
Πρόκειται για λεωφορείο της γραμμής Β12 το οποίο είχε επιβάτες όταν και ξέσπασε η φωτιά στην μηχανή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του λεωφορείου.
Οι επιβάτες βγήκαν εγκαίρως από το λεωφορείο, με την πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο και να επιχειρεί με 5 πυροσβέστες και δύο οχήματα.
Διαβάστε επίσης
Ρόδος: Συνελήφθη 50χρονος μασέρ για σεξουαλική παρενόχληση
Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία – «Με χτύπησε στο κεφάλι και στον σβέρκο»
Ρόδος: 42χρονη μαχαιρώθηκε από γνωστή της μέσα στο σπίτι που δούλευε ως οικιακή βοηθός
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.