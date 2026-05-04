Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (4/5) σε λεωφορείο με φυσικό αέριο του ΟΑΣΑ στην περιοχή του Ιλίου.

Πρόκειται για λεωφορείο της γραμμής Β12 το οποίο είχε επιβάτες όταν και ξέσπασε η φωτιά στην μηχανή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του λεωφορείου.

Οι επιβάτες βγήκαν εγκαίρως από το λεωφορείο, με την πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο και να επιχειρεί με 5 πυροσβέστες και δύο οχήματα.

A Greek Public Bus just went in flame near my house.



no injuries or death as far as I can see, the water from the Firefighters woke me up.



Well done @pyrosvestiki pic.twitter.com/ZKN94RGv1c May 4, 2026

