search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 10:24

Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία – «Με χτύπησε στο κεφάλι και στον σβέρκο»

04.05.2026 10:24
EMFYLI_VIA

Απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι δέχτηκε, σύμφωνα με την καταγγελία της, μια γυναίκα από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στο Πόρτο Ράφτη, ο οποίος μάλιστα είναι υπότροπος σε αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Το βράδυ της Πρωτομαγιάς η 36χρονη κάλεσε στην Αστυνομία αναφέροντας το συμβάν. Μέσα σε 8 λεπτά οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, εντοπίζοντας τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν μαζί με το βρέφος της.

Κατά την περιγραφή της στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι για ασήμαντη αφορμή ο 39χρονος σύζυγός της άρχισε να τη χτυπάει στο κεφάλι και στη συνέχεια έφυγε με τα πόδια.

«Με χτύπησε στο κεφάλι και στον σβέρκο»

Λόγω του ότι δεν είχε πού να αφήσει το βρέφος, ανέφερε πως δεν μπορούσε να πάει στο οικείο Τμήμα για να καταθέσει, διαβεβαιώνοντας ότι θα πήγαινε το επόμενο πρωί.

Πράγματι, περίπου στη μία το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου κατέθεσε εις βάρος του συζύγου της για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας.

«Με χτύπησε στο κεφάλι με το χέρι του και στον σβέρκο. Μου προκάλεσε καρούμπαλο στο κεφάλι και εκδορά στο αριστερό αυτί», υποστήριξε μεταξύ άλλων η 36χρονη.

Δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο 39χρονος

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την 36χρονη για τα δικαιώματά της, καθώς και για τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αρωγής για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως και για την εφαρμογή panic button, χωρίς η ίδια να δεχτεί, όπως δεν δέχτηκε και μέτρα ασφάλειας στο σπίτι της, παρότι ο 39χρονος σύζυγός της δεν είχε εντοπιστεί.

Διαβάστε επίσης

Ρόδος: 42χρονη μαχαιρώθηκε από γνωστή της μέσα στο σπίτι που δούλευε ως οικιακή βοηθός

Πάτρα: 11χρονος στο νοσοκομείο μετά από νέο ατύχημα με πατίνι

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

OMEON- Mykonos-4
ADVERTORIAL

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Bain Capital και SWOT Hospitality, με τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos

knee_pain_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθροπλαστική γόνατος: Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής πριν την επέμβαση – Είναι βάσιμοι οι φόβοι τους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

vernardakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:34
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

1 / 3