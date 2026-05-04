Απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι δέχτηκε, σύμφωνα με την καταγγελία της, μια γυναίκα από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στο Πόρτο Ράφτη, ο οποίος μάλιστα είναι υπότροπος σε αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Το βράδυ της Πρωτομαγιάς η 36χρονη κάλεσε στην Αστυνομία αναφέροντας το συμβάν. Μέσα σε 8 λεπτά οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, εντοπίζοντας τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν μαζί με το βρέφος της.

Κατά την περιγραφή της στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι για ασήμαντη αφορμή ο 39χρονος σύζυγός της άρχισε να τη χτυπάει στο κεφάλι και στη συνέχεια έφυγε με τα πόδια.

«Με χτύπησε στο κεφάλι και στον σβέρκο»

Λόγω του ότι δεν είχε πού να αφήσει το βρέφος, ανέφερε πως δεν μπορούσε να πάει στο οικείο Τμήμα για να καταθέσει, διαβεβαιώνοντας ότι θα πήγαινε το επόμενο πρωί.

Πράγματι, περίπου στη μία το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου κατέθεσε εις βάρος του συζύγου της για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας.

«Με χτύπησε στο κεφάλι με το χέρι του και στον σβέρκο. Μου προκάλεσε καρούμπαλο στο κεφάλι και εκδορά στο αριστερό αυτί», υποστήριξε μεταξύ άλλων η 36χρονη.

Δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο 39χρονος

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την 36χρονη για τα δικαιώματά της, καθώς και για τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αρωγής για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως και για την εφαρμογή panic button, χωρίς η ίδια να δεχτεί, όπως δεν δέχτηκε και μέτρα ασφάλειας στο σπίτι της, παρότι ο 39χρονος σύζυγός της δεν είχε εντοπιστεί.

