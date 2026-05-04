Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι δέχτηκε, σύμφωνα με την καταγγελία της, μια γυναίκα από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στο Πόρτο Ράφτη, ο οποίος μάλιστα είναι υπότροπος σε αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.
Το βράδυ της Πρωτομαγιάς η 36χρονη κάλεσε στην Αστυνομία αναφέροντας το συμβάν. Μέσα σε 8 λεπτά οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, εντοπίζοντας τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν μαζί με το βρέφος της.
Κατά την περιγραφή της στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι για ασήμαντη αφορμή ο 39χρονος σύζυγός της άρχισε να τη χτυπάει στο κεφάλι και στη συνέχεια έφυγε με τα πόδια.
Λόγω του ότι δεν είχε πού να αφήσει το βρέφος, ανέφερε πως δεν μπορούσε να πάει στο οικείο Τμήμα για να καταθέσει, διαβεβαιώνοντας ότι θα πήγαινε το επόμενο πρωί.
Πράγματι, περίπου στη μία το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου κατέθεσε εις βάρος του συζύγου της για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας.
«Με χτύπησε στο κεφάλι με το χέρι του και στον σβέρκο. Μου προκάλεσε καρούμπαλο στο κεφάλι και εκδορά στο αριστερό αυτί», υποστήριξε μεταξύ άλλων η 36χρονη.
Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την 36χρονη για τα δικαιώματά της, καθώς και για τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αρωγής για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως και για την εφαρμογή panic button, χωρίς η ίδια να δεχτεί, όπως δεν δέχτηκε και μέτρα ασφάλειας στο σπίτι της, παρότι ο 39χρονος σύζυγός της δεν είχε εντοπιστεί.
Διαβάστε επίσης
Ρόδος: 42χρονη μαχαιρώθηκε από γνωστή της μέσα στο σπίτι που δούλευε ως οικιακή βοηθός
Πάτρα: 11χρονος στο νοσοκομείο μετά από νέο ατύχημα με πατίνι
Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.