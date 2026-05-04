Στο Γερεβάν της Αρμενίας για την 8η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας βρίσκονται οι παγκόσμιοι ηγέτες και ανάμεσά τους και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Γνωστός για την αγάπη που έχει για τη γυμναστική ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε σήμερα το πρωί με αθλητική περιβολή να βγαίνει από το ξενοδοχείο που διαμένει για να κάνει τζόκινγκ.

Πλαισιωμένος από τους άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας, έκανε την πρωινή γυμναστική του πριν ξεκινήσουν επίσημες εργασίες της Συνόδου.

Le président français Emmanuel Macron a fait son footing matinal à Erevan ce matin. 🇦🇲🇫🇷 pic.twitter.com/wD5aGihAbi — Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) May 4, 2026

Στη… συνοδεία του Γάλλου προέδρου ήταν και τρία σκυλιά, τα οποία δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι αδέσποτα και απλώς ακολούθησαν ή αν είναι στην ασφάλεια του Εμανουέλ Μακρόν,

Διαβάστε επίσης

Η μεγάλη διάσωση: 1.500 Beagles απομακρύνθηκαν από φάρμα πριν γίνουν πειραματόζωα

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Το Ιράν απειλεί με… «βύθιση» το σχέδιο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ – Αποτυχία βλέπουν οι Ευρωπαίοι

Εντείνεται η ανησυχία για τα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που προκάλεσαν 3 θανάτους – Πολλαπλασιάζονται οι ασθενείς