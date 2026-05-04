Σκηνές θρίλερ και πρωτοφανούς αγωνίας εκτυλίσσονται στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου εκατοντάδες επιβάτες πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου είναι εγκλωβισμένοι μετά το θανατηφόρο ξέσπασμα του σπάνιου χανταϊού – hantavirus που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Το πλοίο MV Hondius, το οποίο πραγματοποιούσε ταξίδι αναψυχής από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο, βρίσκεται ακινητοποιημένο ανοιχτά της Πράια, χωρίς άδεια αποβίβασης, την ώρα που οιζ περίπου 170 επιβάτες μιλούν για «εφιαλτικές» συνθήκες και αγωνιουν για την ίδια τους τη ζωή.

Το ταξίδι, που σημειωτέον κόστιζε έως και 40.000 ευρώ για πολυτελείς καμπίνες, περιλάμβανε στάσεις σε απομακρυσμένα νησιά όπως η Νότια Γεωργία και η Αγία Ελένη.

Σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας Oceanwide Expeditions προς τους επιβάτες, η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου να μην δίνουν το «πράσινο φως» για αποβίβαση υπό τον φόβο ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του σπάνιου θανατηφόρου ιού

Ήδη τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους από το ξέσπασμα του θανατηφόρου ιού, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 150 τουρίστες και περίπου 70 μέλη πλήρωμα.

Πόσα είναι τα κρούσματα

Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πραγματικά άγνωστος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαίωσε έξι ύποπτα κρούσματα μόλυνσης από ιό hantavirus στο MV Hondius.

Ωστόσο, η αγωνία για τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου δεν θα λήξει πριν περάσουν οκτώ εβδομάδες, καθώς τόσο είναι το παράθυρο εκδήλωσης της νόσου.

Τα συμπτώματα για τον ιό hantavirus εμφανίζονται συνήθως από δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη μόλυνση.

Ωστόσο, άλλοι μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα μόλις δύο ημέρες μετά και ακόμη χειρότερα έως και οκτώ εβδομάδες μετά, πράγμα που σημαίνει ότι η ασθένεια μπορεί να αναπτυχθεί σε άλλους επιβάτες τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Drei Tote auf der „MV Hondius“, ein Hantavirus-Fall bestätigt. 🚢🦠

Warum jetzt? Weil der Ausbruch zeigt, wie schnell Kreuzfahrten zur internationalen Gesundheitslage werden.

Entscheidend sind nun Tests, Evakuierung und Transparenz.#Hantavirus #Kreuzfahrt #WHO pic.twitter.com/PVwze4dHCi — presse.online (@presse_online) May 4, 2026

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions την Κυριακή το βράδυ, αναφέρεται ότι «δεν έχει χορηγηθεί καμία άδεια» από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου για να επιτραπεί σε όσους χρειάζονται ιατρική περίθαλψη να αποβιβαστούν.

Τρεις νεκροί σε μια κρουαζιέρα

Οι νεκροί από την όπως όλα δείχνουν, επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο, είναι τρεις. Ένας 70χρονος επιβάτης ήταν ο πρώτος που έχασε τη ζωή του. Νεκρή είναι και η 69χρονη σύζυγός του, και οι δύο είναι Ολλανδοί. Τη ζωή του στο πλοίο έχασε ένα ακόμη άτομο.

Η σορός του τρίτου ατόμου που πέθανε χθες το βράδυ λέγεται ότι βρίσκεται ακόμα στο πλοίο.

Το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι ο Ολλανδός επιβάτης υπέφερε από πυρετό, πονοκέφαλο,από κοιλιακό πόνο και διάρροια και πέθανε στην Αγία Ελένη, ενώ η σύζυγός του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην περιοχή Kempton Park της Νότιας Αφρικής αφού κατέρρευσε σε αεροδρόμιο.

Ένας 69χρονος Βρετανός μεταφέρθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η ανάρτηση επιβάτη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας Τούρκος επιβάτης στο πλοίο είπε ότι ο «Ιρλανδός φίλος» του λάμβανε θεραπεία στη Νότια Αφρική – αλλά ότι, ευτυχώς, η κατάστασή του «βελτιωνόταν».

Έγραψε: «Κανονικά, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι συνηθισμένη. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Παρακαλούμε να μας έχετε στη σκέψη σας».

«Θα ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι στον ωκεανό. Δεδομένου ότι δεν μας επιτρέπεται να βγούμε στην ξηρά στο Πράσινο Ακρωτήριο, πιθανότατα θα κατευθυνθούμε προς τα Κανάρια Νησιά. Ελπίζουμε να είμαστε σε καλή κατάσταση εκεί».

Η επιστολή της εταιρείας στους επιβάτες -Κρατάτε αποστάσεις, φοράτε μάσκες

Μια επιστολή που διανεμήθηκε στους πελάτες από την εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions την Κυριακή, την οποία είδε η Daily Mail, τους ενημέρωνε ότι «αναμενόταν έγκριση» για να αποβιβαστούν οι επιβάτες από το πλοίο.

Η επιστολή ανέφερε: «Όπως γνωρίζετε, ανταποκρινόμαστε σε αρκετά κρούσματα ενός άγνωστου ιού».

«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι, εν μία νυκτί, ένας επισκέπτης που παρουσίαζε σοβαρά συμπτώματα απεβίωσε.»

«Αυτή τη στιγμή είμαστε αγκυροβολημένοι στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου και περιμένουμε έγκριση»

«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε άδεια από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου για αποβίβαση.»

Η επιστολή συνέχιζε συμβουλεύοντας όλους τους επιβαίνοντες να συνεχίσουν να «ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές, να φορούν μάσκες προσώπου, να διατηρούν αποστάσεις και, όπου είναι δυνατόν, να ελαχιστοποιούν την επαφή με τους υπόλοιπους επιβάτες».

Πρόσθεσε: «Παρακαλούμε να είστε βέβαιοι ότι ασκούμε πίεση μέσω όλων των διαθέσιμων διαύλων, συμπεριλαμβανομένου του διπλωματικού επιπέδου, για την παροχή επείγουσας φροντίδας σε άτομα που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα και για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι επιβάτες μπορούν να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη εντός ενόςεπαρκής διαδικασία ελέγχου υγείας.

