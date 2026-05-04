Ο Μακρόν ζητά συντονισμό ΗΠΑ – Ιράν για το Ορμούζ, αμφισβητεί την «Επιχείρηση Ελευθερία» του Τραμπ

Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλεί πλοία παγιδευμένα στον Περσικό Κόλπο να αρχίσουν να κατευθύνονται προς την έξοδο του Στενού του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί με χτυπήματα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε «συντονισμένο» ανάμεσα «στο Ιράν και τις ΗΠΑ» άνοιγμα του Ορμούζ, κρίνοντας ότι το πλαίσιο της νέας επιχείρησης που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν είναι σαφές.

«Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε την «Επιχείρηση Ελευθερία», για να απεγκλωβιστούν πλοία που βρίσκονται αποκλεισμένα εδώ και δύο μήνες στον Κόλπο, χωρίς, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει αν τα σκάφη αυτά θα απολαμβάνουν προστασίας απο το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

«Δεν θα μετάσχουμε σε επιχείρηση ισχύος»

«Εμείς επιθυμούμε να υπάρξει κυρίως ένα συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ εκ νέου άνοιγμα» του Στενού, επέμεινε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Αυτό είναι η μόνη λύση που επιτρέπει βιώσιμα να ξανανοίξουν το Στενό του Ορμούζ, να επιτραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να γίνεται αυτό χωρίς περιορισμούς και χωρίς διόδια», πρόσθεσε. Ο Μακρόν επανέλαβε ότι η πρωτοβουλία που είχαν μαζί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά δεν θα υλοποιηθεί όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Αν οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ανοίξουν ξανά το Ορμούζ, αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό ζητούμε από την αρχή. Αλλά εμείς, δεν θα μετάσχουμε σε οποιαδήποτε επιχείρηση ισχύος, σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν μου φαίνεται σαφές», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος. Η αποστολή για την οποία είχαν την πρωτοβουλία ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ συγκεντρώνει περίπου πενήντα χώρες από όλες τις ηπείρους, οι οποίες άρχισαν έναν στρατιωτικό σχεδιασμό στο Λονδίνο.

Έκκληση για τον Λίβανο

Αυτή προβλέπεται να έχει «ουδέτερο» χαρακτήρα, να είναι «σαφώς διακριτή από τους εμπολέμους», προκειμένου να συνοδεύει και να διασφαλίζει την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που θα διέρχονται από τον Κόλπο μόλις επανέλθει η σταθερότητα, δηλώνουν επανειλημμένως το Παρίσι και το Λονδίνο. Ο Μακρόν έκρινε επίσης ότι είναι «ζωτικής σημασίας» ο σεβασμός στην εκεχειρία στον Λίβανο ύστερα από νέα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Θέλω εδώ να πω ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να είναι σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο», πρόσθεσε κατά την άφιξή του για τη σύνοδο κορυφής στο Γερεβάν. «Αυτή είναι η δέσμευση που ανέλαβαν τα μέρη και το λέω για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία του Λιβάνου και την προστασία των άμαχων πληθυσμών», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

