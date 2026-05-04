Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, φαίνεται πως βρήκε τον πιο αναπάντεχο διοργανωτή εκδηλώσεων: την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Σε μια πρόσφατη αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση, ο Altman μοιράστηκε την εμπειρία του όταν ζήτησε από το ολοκαίνουργιο μοντέλο GPT-5.5 να σχεδιάσει το πάρτι για την κυκλοφορία του.

Οι απαντήσεις του συστήματος ήταν…. «όμορφες», αλλά ταυτόχρονα και «αρκετά παράξενες».

Η λίστα των απαιτήσεων ενός AI

Μιλώντας σε μια χαλαρή συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου Stripe Sessions, ο ισχυρός άνδρας της OpenAI περιέγραψε πώς το μοντέλο έδωσε μια πλήρη και λεπτομερή λίστα για το πώς φαντάζεται τη «δική του» γιορτή.

Σύμφωνα με το GPT-5.5, το τέλειο πάρτι θα έπρεπε να περιλαμβάνει:

Συγκεκριμένη ημερομηνία: Η 5η Μαΐου προτάθηκε ως η ιδανική μέρα.

Σύντομες ομιλίες: Το μοντέλο φαίνεται να προτιμά την ουσία, ζητώντας από τους ομιλητές να μην μακρηγορούν.

Προπόσεις από ανθρώπους: Η AI ζήτησε ρητά από τους δημιουργούς της να σηκώσουν τα ποτήρια τους, διευκρινίζοντας όμως κάτι αναπάντεχο: η ίδια δεν επιθυμούσε να κάνει πρόποση.

Feedback: Πρότεινε τη δημιουργία ενός σημείου όπου οι καλεσμένοι θα καταθέτουν ιδέες για το επόμενο μοντέλο (GPT-5.6), οι οποίες θα τροφοδοτούνταν άμεσα στο σύστημα.

«Θα το κάνουμε», δήλωσε ο Altman, συμπληρώνοντας όμως με νόημα πως η όλη αλληλεπίδραση του άφησε μια περίεργη αίσθηση.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να έχει… δική της βούληση

Η ιστορία του Altman δεν ήταν η μόνη παράξενη στιγμή της βραδιάς. Ο John Collison, CEO της Stripe, αποκάλυψε πως έδωσε 20 δολάρια σε έναν ψηφιακό βοηθό της εταιρείας του για να τα ξοδέψει όπως ήθελε. Το αποτέλεσμα; Η ΑΙ μπήκε στο διαδίκτυο και αγόρασε ένα… ψηφιακό σχέδιο.

Αυτού του είδους οι «αναδυόμενες συμπεριφορές» δείχνουν ότι το GPT-5.5, που κυκλοφόρησε στα τέλη Απριλίου, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά ένας αυτόνομος βοηθός. Είναι ταχύτερο, πιο σύνθετο και ικανό να διατηρεί πληροφορίες για τον χρήστη με τρόπο που αλλάζει τα δεδομένα.

Η «απαγόρευση» των Goblins και των περιστεριών

Ίσως το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της συζήτησης αφορούσε την προσπάθεια της OpenAI να «συμμαζέψει» τις παραξενιές των μοντέλων της. Μετά από μια περίεργη εμμονή των προηγούμενων εκδόσεων να αναφέρουν τυχαία φανταστικά πλάσματα, η εταιρεία αναγκάστηκε να επέμβει στον κώδικα.

Στις επίσημες οδηγίες του συστήματος υπάρχει πλέον μια αυστηρή εντολή:

«Ποτέ μη μιλάς για goblins, gremlins, trolls, ogres ή ακόμα και για περιστέρια και ρακούν, εκτός αν είναι απολύτως σχετικό με την ερώτηση του χρήστη».

Φαίνεται πως, όσο η τεχνητή νοημοσύνη πλησιάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, τόσο περισσότερο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δικές της, μοναδικές ιδιορρυθμίες.

