Κατρίνης: «Αν οι δημοσκοπήσεις είναι τόσο καλές για τον κ. Μητσοτάκη ας κάνει εκλογές»

Το γάντι στην κυβέρνηση πέταξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία των δημοσκοπήσεων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο βουλευτής Ηλείας ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις και την διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «αν οι δημοσκοπήσεις είναι τόσο καλές για τον κ. Μητσοτάκη ας κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης», ενώ τόνισε, ότι ο κύκλος αυτής της κυβέρνησης κλείνει και αυτό το αντιλαμβάνονται όχι μόνο οι πολίτες που ζητούν αλλαγή, αλλά ακόμη και στελέχη της κυβερνητικής παράταξης και βουλευτές που αρχίζουν να διαμαρτύρονται.

«Εμείς βλέπουμε πτώση της ΝΔ και άνοδο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ο αντίπαλος της ΝΔ και είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για να σταματήσει το πάρτι με τα 5,5 δις κέρδη στις τράπεζες, το πάρτι αισχροκέρδειας με 50% μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το πάρτι ασυδοσίας από τα funds», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο Μ. Κατρίνης είχε αναφέρει ότι η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους είναι η μεγαλύτερη πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει από το 2020 νέο πτωχευτικό κώδικα και πέντε χρόνια μετά έχουν ρυθμιστεί μόλις το 5% των οφειλών, ενώ 4 εκατομμύρια οφειλετών στην εφορία, όπως και 1,3 εκατομμύρια μητρώα στον ΕΦΚΑ, χρωστούν και δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Θύμισε δε, ότι στην προηγούμενη ρύθμιση των 36-72 δόσεων μπήκαν μόλις 12.000 οφειλέτες ή το 0.3% από τα 4 εκατομμύρια των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία, ενώ στον εξωδικαστικό, με την πλατφόρμα να προτείνει μη βιώσιμες λύσεις, έχει ενταχθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό οφειλετών, αλλά ακόμη και αυτοί που εντάσσονται, εγκαταλείπουν την ρύθμιση λίγους μήνες μετά.

Την ίδια ώρα, είπε, τα funds λειτουργούν ασύδοτα, έχουμε τσουνάμι κατασχέσεων και πλειστηριασμών και σήμερα δεν υπάρχει καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας, καθεστώς που το ΠΑΣΟΚ μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο το 2010, με το πρώτο μνημόνιο και με μια πολύ σκληρή τρόικα, κατάφερε να πετύχει, υπενθυμίζοντας της διαδοχικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, για επαναφορά του «νόμου Κατσέλη» και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

