Γιάνης Βαρουφάκης: Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”: Παραποίηση, συσκότιση και πλαστογράφηση της ιστορίας 

«Όχι» εισέπραξε και από τον Γιάννη Βαρουφάκη – μετά τον Αλέξη Τσίπρα – το δημοσιογραφικό δίδυμο Βαρβιτσιώτη – Δενδρινού, για συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ για τα γεγονότα του 2015.

Ο κ. Βαρουφάκης προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ που βασίζεται στο βιβλίο των Ελ. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού «Η Τελευταία Μπλόφα» αλλά με επιστολή του στις 7 Αυγούστου 2025 εξήγησε γιατί δεν θα συμμετείχε.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, αυτή είναι η επιστολή την οποία απέστειλε ο Γιάνης Βαρουφάκης στην Ελ. Βαρβιτσιώτη, στις 7 Αυγούστου 2025, με την οποία εξήγησε γιατί δεν θα συμμετείχε:

«Αγαπητή κα Βαρβιτσιώτη,

Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.

Το βιβλίο σας, που συνυπογράφετε με τη Βικτώρια Δενδρινού, αποτελεί ήδη την καθοριστική μαρτυρία (εκ μέρους) των βασικών παραγόντων της τρόικας, των οποίων η βάναυση και ανίκανη αντιμετώπιση της Ελλάδας καταδίκασε, έμμεσα αλλά σίγουρα, την Ευρώπη στην παρούσα κατάσταση μόνιμης στασιμότητας, παγκόσμιας ασημαντότητας και, πιο πρόσφατα, ανυπολόγιστης ταπείνωσης. Υπό αυτή την έννοια, το θεωρώ σημαντική συμβολή.

Συνεργαζόμενες με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη), η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πεπεισμένος ότι το ντοκιμαντέρ σας δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν αν δεν εμφανιστώ σε αυτό, αισθάνομαι ελεύθερος να απορρίψω την ευγενική σας πρόσκληση.

Ειλικρινά

Γιάνης Βαρουφάκης

7/8/2025

Υ.Γ.: Το ΜέΡΑ25 και ο Γραμματέας του δεν αρνούμαστε ποτέ τον διάλογο ακόμα και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους που ασκούν σκληρή πολεμική, αρκεί ο διάλογος αυτός να γίνεται ευθέως και χωρίς παρεμβολές. Η παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη σε πλήθος τέτοιων συζητήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το αποδεικνύει. Εδώ, η μακροσκελής συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, τον Ιανουάριο του 2016».

