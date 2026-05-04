search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 15:18

Γιάνης Βαρουφάκης: Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”: Παραποίηση, συσκότιση και πλαστογράφηση της ιστορίας 

04.05.2026 15:18
varoufakis

«Όχι» εισέπραξε και από τον Γιάννη Βαρουφάκημετά τον Αλέξη Τσίπρα – το δημοσιογραφικό δίδυμο Βαρβιτσιώτη – Δενδρινού, για συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ για τα γεγονότα του 2015.

Ο κ. Βαρουφάκης προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ που βασίζεται στο βιβλίο των Ελ. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού «Η Τελευταία Μπλόφα» αλλά με επιστολή του στις 7 Αυγούστου 2025 εξήγησε γιατί δεν θα συμμετείχε.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, αυτή είναι η επιστολή την οποία απέστειλε ο Γιάνης Βαρουφάκης στην Ελ. Βαρβιτσιώτη, στις 7 Αυγούστου 2025, με την οποία εξήγησε γιατί δεν θα συμμετείχε:

«Αγαπητή κα Βαρβιτσιώτη,

Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.

Το βιβλίο σας, που συνυπογράφετε με τη Βικτώρια Δενδρινού, αποτελεί ήδη την καθοριστική μαρτυρία (εκ μέρους) των βασικών παραγόντων της τρόικας, των οποίων η βάναυση και ανίκανη αντιμετώπιση της Ελλάδας καταδίκασε, έμμεσα αλλά σίγουρα, την Ευρώπη στην παρούσα κατάσταση μόνιμης στασιμότητας, παγκόσμιας ασημαντότητας και, πιο πρόσφατα, ανυπολόγιστης ταπείνωσης. Υπό αυτή την έννοια, το θεωρώ σημαντική συμβολή.

Συνεργαζόμενες με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη), η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πεπεισμένος ότι το ντοκιμαντέρ σας δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν αν δεν εμφανιστώ σε αυτό, αισθάνομαι ελεύθερος να απορρίψω την ευγενική σας πρόσκληση.

Ειλικρινά

Γιάνης Βαρουφάκης

7/8/2025

Υ.Γ.: Το ΜέΡΑ25 και ο Γραμματέας του δεν αρνούμαστε ποτέ τον διάλογο ακόμα και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους που ασκούν σκληρή πολεμική, αρκεί ο διάλογος αυτός να γίνεται ευθέως και χωρίς παρεμβολές. Η παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη σε πλήθος τέτοιων συζητήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το αποδεικνύει. Εδώ, η μακροσκελής συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, τον Ιανουάριο του 2016».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης με Κουμπίλιους: Προσβλέπουμε ιδιαίτερα στο άρθρο 42.7 για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε την πρόταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές – Ζητά να διερευνηθεί και το αν γνώριζε ο Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Αποχώρηση Καστανίδη με βαριές αιχμές – «Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ληστείας στον 67χρονο που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα 

tileorasi
MEDIA

ALPHA και MEGA στην πρώτη θέση τηλεθέασης στην αλλαγή του μήνα  (30/4 -1/5)

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

strait_of_hormuz_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο κόκκινο η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Απειλές και προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν – «Εχουμε τον απόλυτο έλεγχο» ισχυρίζονται οι ΗΠΑ

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πλήττει και θέλει δράση: Η απογοήτευση με το αδιέξοδο στο Ιράν που πυροδότησε το τέχνασμα στο Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

hormuz_ships_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο Ορμούζ - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:52
peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ληστείας στον 67χρονο που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα 

tileorasi
MEDIA

ALPHA και MEGA στην πρώτη θέση τηλεθέασης στην αλλαγή του μήνα  (30/4 -1/5)

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

1 / 3