Με αφορμή καταγγελίες που αφορούν στον τομέα των αθλητικών της ΕΡΤ, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για «τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών».

Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ στην σχετική ανακοίνωση της αναφέρει: «Η ΕΡΤ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αθλητικού τμήματος, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών.

Η ΕΡΤ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας της και δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας της».

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ο προϊστάμενος του αθλητικού τομέα της ΕΡΤ, Γιάννης Δάρας, παραιτήθηκε, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

