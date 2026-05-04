search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 10:05

Ρόδος: 42χρονη μαχαιρώθηκε από γνωστή της μέσα στο σπίτι που δούλευε ως οικιακή βοηθός

04.05.2026 10:05
nosokomeio_rodou_new

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε οικία στη Ρόδο, όπου μία 42χρονη οικιακή βοηθός τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες μαχαιριές που δέχθηκε από 54χρονη γνωστή της.

Ευτυχώς, κατάφερενα ειδοποιήσει τις Αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στην κατοικία όπου η παθούσα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, φροντίζοντας δύο κατάκοιτα άτομα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η δράστιδα επισκέφθηκε το σπίτι χωρίς να προκαλέσει υποψίες και στη συνέχεια την οδήγησε στην κουζίνα, όπου της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τη dimοkratiki, η 42χρονη δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά. Μετά την επίθεση, η δράστιδα φέρεται να την κλείδωσε σε δωμάτιο, αφήνοντάς την τραυματισμένη και χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Παρά την κατάστασή της, η γυναίκα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ μέσω τηλεφώνου, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή της.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις Αρχές, η δράστιδα πριν αποχωρήσει φέρεται να έκοψε τα καλώδια του συστήματος καμερών της οικίας, επιχειρώντας να αποτρέψει την καταγραφή της επίθεσης. Λίγες ώρες αργότερα εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου συνελήφθη.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Παράλληλα, εξετάζεται το ιστορικό της κατηγορούμενης, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Οι Αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και τη σχέση που συνέδεε τις δύο γυναίκες, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: 11χρονος στο νοσοκομείο μετά από νέο ατύχημα με πατίνι

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Βρέθηκαν πάνω από 15 κιλά κάνναβη, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

OMEON- Mykonos-4
ADVERTORIAL

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Bain Capital και SWOT Hospitality, με τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos

knee_pain_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθροπλαστική γόνατος: Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής πριν την επέμβαση – Είναι βάσιμοι οι φόβοι τους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

vernardakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:34
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

1 / 3