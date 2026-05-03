ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 17:25
Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: Συνελήφθη ο μεθυσμένος 30χρονος – Βρέθηκαν σουγιάς και taser μαζί με τα διαρρηκτικά εργαλεία στο σπίτι του

Στη σύλληψη του 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στον ‘Αγιο Δημήτριο, έπειτα από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 2 Απριλίου, όταν αστυνομικοί της ‘Αμεσης Δράσης έλαβαν σήμα για άνδρα που πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 30χρονο, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και τον ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι, μαζί με τρεις γεμιστήρες και 57 φυσίγγια.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν επίσης αναδιπλούμενος σουγιάς, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και διαρρηκτικά εργαλεία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

