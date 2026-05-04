Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου με αυτισμό από 25χρονο στο πανηγύρι της Νέας Φιλαδέλφειας

Άγρια επίθεση δέχθηκε 17χρονος, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, από 25χρονο στο πανηγύρι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Ο 17χρονος είχε βγει με τις αδελφές του 20 και 23 ετών στο πανηγύρι και παρακολουθούσαν συναυλία.

Η μία από τις αδερφές του σκούντησε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφό του 25χρονου. Ξέσπασε καβγάς, με την 20χρονη να επιτίθεται αρχικά λεκτικά και έπειτα και σωματικά στην κοπέλα.

Ο 17χρονος φαίνεται ότι τρομοκρατήθηκε και άρχισε να φωνάζει. Στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, χτυπώντας την κοπέλα και στη συνέχεια, ρίχνοντας γροθιά στον 17χρονο.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο και την 20χρονη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Ο 17χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων. Να σημειωθεί ότι ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών.

