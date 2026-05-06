ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 12:43
06.05.2026 11:39

ΣΥΡΙΖΑ κατά Λιβανού: Θεωρεί αυτονόητο το ρόλο του μεσάζοντα για τους βουλευτές 

«Ο πρώην υπουργός Σπήλιος Λιβανός παρουσίασε την ευρωπαϊκή εισαγγελική έρευνα ως παράγοντα «κουτσομπολιού» και αποπροσανατολισμού». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή συνέντευξη του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο Action24.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

Ο Σπήλιος Λιβανός στο Action24 για ακόμη μια φορά επέμενε στη γραμμή της «εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα» και συμπλήρωσε πως «οι ψηφοφόροι μου με κατηγορούν ότι δεν κάνω ρουσφέτια».

Για τον κ. Λιβανό ο ρόλος του μεσάζοντα είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτή, αλλά και του υπουργού.  Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας στο Forum των Δελφών μίλησε για σοβαρά εγκλήματα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, ο πρώην Υπουργός παρουσίασε την ευρωπαϊκή εισαγγελική έρευνα ως παράγοντα «κουτσομπολιού» και αποπροσανατολισμού.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά να ελεγχθεί από τη Δικαιοσύνη για τα όσα αναφέρονται στις δικογραφίες και κρύφτηκε χωρίς αιδώ πίσω από το Άρθρο 86 του Συντάγματος, που δήθεν η ΝΔ θέλει να αναθεωρήσει.

Βέβαια, αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται. Ξέχασε, όμως, να απολογηθεί για τις υπόλοιπες εννιά, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – ΝΕΑΡ, εμπλέκεται σε υποθέσεις με παρεμβάσεις για ακύρωση ελέγχων, αλλοίωση στοιχείων, αποφυγή κυρώσεων και διατήρηση επιδοτήσεων υπέρ φίλων και ψηφοφόρων της ΝΔ.

Ζητάμε όλες οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ελεγχθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και για όσους υπάρχουν επαρκή στοιχεία να φτάσουν να κριθούν στη δικαιοσύνη.

Το ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει γίνει μια συμπαγής ομάδα συγκάλυψης και μπαζώματος σκανδάλων, ότι αρνούνται να κάνουν προανακριτικές επιτροπές και, όπου υποχρεώνονται, βάζουν μια σειρά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία τους και την αναζήτηση της αλήθειας και στη συνέχεια πάνε στα κανάλια και πανηγυρίζουν για την απαλλαγή τους, είναι μια πρακτική που δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό.

Μας κυβερνά μια πλειοψηφία εμπλεκομένων και παρακολουθούμενων, που ο ένας κρατάει τον άλλον και έχουν κάνει τη συγκάλυψη καθημερινή πρακτική.

Αλήθεια, πού έχει χαθεί η κα. Αραμπατζή, που πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να ελεγχθεί και να αποδείξει την αθωότητά της, δηλώνοντας ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί;

Γιατί η ΝΔ πανηγυρίζει όταν αίρονται οι ασυλίες των βουλευτών της για να ελεγχθούν για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και κωφεύει όταν πρόκειται για υπουργούς;»

