ΠΑΣΟΚ: Πρώτο πολιτικό συμβούλιο στη σκιά της αποχώρησης Καστανίδη και της συνεργασίας Παναγόπουλου με τη ΝΔ

Η μετωπική σύγκρουση και η οριστική ρήξη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ με τον Χάρη Καστανίδη τροφοδοτεί νέο κύκλο ανησυχίας στη Χαριλάου για επιστροφή ενός κλίματος εσωστρέφειας και αμφισβητήσεων.

Αυτή τη φορά όμως με διαφορετικούς «πρωταγωνιστές», καθώς οι χειρισμοί του Νίκου Ανδρουλάκη αμφισβητούνται από την παπανδρεϊκή πτέρυγα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δημήτρης Ρέππας, εκ των στενών συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέου, κάλεσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει τη συμμετοχή του κ. Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Α’ Θεσσαλονίκης του κόμματος στις επικείμενες εκλογές, χαρακτηρίζοντας εξοστρακισμό την αποχώρηση και απρέπεια τη στέρηση της έδρας από τον πολύπειρο πολιτικό το 2023.

Η παρέμβαση Ρέππα μπορεί να ερμηνευτεί, πέραν των άλλων, και ως τροχιοδεικτική βολή των Παπανδρεϊκών ενόψει της κίνησης που ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη για επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μία απρεπέστατη δήλωση σε βάρος του Γιώργου Παπανδρέου προ ολίγων ετών, που δύσκολα θα ξεχάσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και προφανώς υπό αυτές τι σκιές συνεδριάζει το μεσημέρι της Τετάρτης (από τις 12) το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη και το νέο γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε την Τρίτη το απόγευμα όταν επισημοποιήθηκε η συνεργασία της ΠΑΣΚΕ με τη ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ για την επανεκλογή του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της Συνομοσπονδίας.

Η ευθεία «πρασινογάλανη» συμμαχία σόκαρε μόνο όσους δεν γνώριζαν τις υπόγειες διαδρομές ανάμεσα στις παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Ωστόσο η Χαριλάου Τρικούπη εξ ορισμού και παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ έχει οξύνει την αντικυβερνητική ρητορική της, δεν θα μπορούσε να επιβάλλει άλλη στάση στον κ. Παναγόπουλο, καθώς οι χειρισμοί της στην υπόθεση με τις Ανεξάρτητες Αρχές έδωσαν την εντύπωση ότι και στο κεντρικό επίπεδο υπάρχουν επιμέρους συνεννοήσεις με τη ΝΔ!

Η εντύπωση πάντως που έχει δοθεί μετά το συνέδριο προκαλεί αντιφατικές εκτιμήσεις για το εάν το ΠΑΣΟΚ είναι προσηλωμένο στην απόφαση για αποκλεισμό κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ. Από τη μία αντιδεξιά ρητορική και σκληρές επιθέσεις στην κυβέρνηση και από την άλλη ενδείξεις και κινήσεις ότι στο πλαίσιο μίας «θεσμικής» συμπεριφοράς μπορεί να υπάρξουν συναινέσεις.

Διαβάστε επίσης

Η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο της ΝΔ οριστικοποιεί τη ρήξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε ρυθμούς Τραμπ η Αθήνα: Η Γκιλφόιλ προανήγγειλε επίσκεψη του POTUS μέσα στο 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ – Καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν, επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας