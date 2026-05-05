Μύλος στο ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση Ρέππα υπέρ Καστανίδη και επίθεση στον Ανδρουλάκη

Στήριξη στον Χάρη Καστανίδη προσφέρει ο Δημήτρης Ρέππας, ζητώντας την ένταξή του στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές, «καρφώνοντας» ταυτόχρονα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός, με δήλωσή του στο Dnews.gr, ασκεί κριτική στην ηγεσία του κόμματος. «Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ», λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «‘Έστω και τώρα, το Πολιτικό Συμβούλιο πρέπει να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή κι αυτή να αποφασίσει τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές κατά εξαίρεση των όσων προβλέπει το Καταστατικό το οποίο ψηφίστηκε στο Συνέδριο».

Παράλληλα, τονίζει πως η στάση αυτή αποτελεί συνέχεια της απόφασης του 2023 για τη μη παραχώρηση της έδρας στον κ. Καστανίδη, την οποία χαρακτηρίζει «απρέπεια».

Αναλυτικά η δήλωσή του Δημήτρη Ρέππα:

«Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η απρέπεια του ’23 με τη στέρηση της έδρας από τον γηγενή βουλευτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα πολιτικό με αναγνωρισμένη πολιτική επάρκεια και ήθος, συνεχίζεται με την επιχείρηση πολιτικής σπίλωσης της πολιτικής πορείας του Χάρη Καστανίδη που έχει τη γενική αναγνώριση και την εκτίμηση των πάντων.

Είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης και μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν αβυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ όταν οι Καστανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές του νίκες.

Είμαι σαφώς τοποθετημένος υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προς πάσα κατεύθυνση χωρίς αποκλεισμό οποιουδήποτε επιλέγει να ενταχθεί σε αυτό τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε ως ένα πολυσυλλεκτικό πλειοψηφικό ρεύμα χωρίς συμπεριφορές πολιτικών διακρίσεων όπως ισχύει τώρα στην περίπτωση του Χάρη Καστανίδη.

‘Έστω και τώρα, το Πολιτικό Συμβούλιο πρέπει να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή κι αυτή να αποφασίσει τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές, κατά εξαίρεση των όσων προβλέπει το Καταστατικό το οποίο ψηφίστηκε στο Συνέδριο.

Ανάλογη διαδικασία έχει ακολουθηθεί κατ’ επανάληψη στο ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις».

