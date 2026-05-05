ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 17:49
Στην Αθήνα έρχονται Τραμπ, Ρούμπιο και Χέγκσεθ – Τι αποκάλυψε η Γκιλφόιλ

Στην Ελλάδα αναμένονται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Την άφιξη του επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, στις αρχές Ιουλίου προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου μέσα στο έτος.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, η Αμερικανίδα διπλωμάτης σημείωσε πως ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα μεταβεί επίσης στη γειτονική Τουρκία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα πραγματοποιηθεί κοινή επίσκεψη Τραμπ, Ρούμπιο και Χέγκσεθ στην Αθήνα προτού μεταβούν στην Τουρκία.

Η επίσκεψη της αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

