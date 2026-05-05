ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 17:50
Ο Ανδρουλάκης απαντά στον Καστανίδη: Έχει κίνητρα προσωπικά και ιδιοτελή, περιφέρεται ψευδόμενος

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Χάρη Καστανίδη με το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σηκώνει το γάντι, δίνοντας την πρώτη του απάντηση στα όσα καταλογίζει ο πρώην υπουργός, μία ημέρα μετά την παραίτησή του.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι ο Χάρης Καστανίδης συμμετείχε με απόφαση του προέδρου στη Γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής και προσθέτουν πως για δικούς του λόγους αποφάσισε να μην παραστεί στο συνέδριο του κόμματος.

«Άραγε γιατί;» αναρωτιούνται και του καταλογίζουν «αμιγώς προσωπικά και ιδιοτελή κίνητρα» και όχι πολιτικά. «40 μέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για το όριο θητειών των βουλευτών, θυμήθηκε να διαφωνήσει» προσθέτουν.

«Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις. Ας σταματήσει λοιπόν να περιφέρεται ψευδόμενος» σημειώνουν με νόημα.

«Το 1992, πριν τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1993, ζητούσε την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Και το 2012 όταν το ΠΑΣΟΚ με Πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια από τις σοβαρότερες και δυσκολότερες μάχες, πάλι επέλεξε να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ ιδρύοντας τον δικό του πολιτικό σχηματισμό», καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

