Βαρθολομαίος: Μηνύματα για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την διαθρησκευτική συνεργασία στην ομιλία του στην Ολομέλεια – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Μηνύματα για την ανάγκη του διαθρησκειακού διαλόγου και συνεργασίας, για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ιστορική ομιλία του στη Βουλή, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, των αρχηγών των πολιτικών δυνάμεων, των βουλευτών, και λοιπών πολιτικών παραγόντων της χώρας.

Στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας για την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία στην Ελληνική Βουλή, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μετά την αρχική του προσφώνηση, απένειμε στον κ.κ. Βαρθολομαίο το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίασης παρατίθεται προς τιμήν του επίσημο γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέστειλε μήνυμα ειρήνης η οποία όπως υπογράμμισε είναι «ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών».

Μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς συγκυρίας ξεκαθάρισε πως στηρίζει απολύτως όλες τις ειλικρινείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες καθώς και πως αγωνίζεται αδιαλείπτως για τη θρησκευτική ενότητα και τον ενοποιητικό ρόλο των θρησκειών.

Ειδικότερα, τάχθηκε κατά του φονταμενταλισμού, σημειώνοντας πως δεν εκφράζει το «θρησκευτικό βίωμα», και υπογράμμισε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο «στιγματίζει τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και τις σύγχρονες μορφές δουλείας». «Αγωνιζόμεθα αδιαλείπτως» είπε «δια την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάδειξη του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ένα ουδόλως συμφυές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μισαλλοδοξίας».

Ανέφερε επίσης πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο «ανθίσταται στις δυνάμεις και καταστάσεις που υποσκάπτουν την κοινωνική συνοχή και την ειρήνη και καταστρέφουν τη δημιουργία του Θεού», ενώ «προάγει το διάλογο με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο, με τις άλλες θρησκείες και με τον σύγχρονο πολιτισμό».

Όπως τόνισε, η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση, ως αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλιών γενναιότητας και αυτοθυσίας, ενώ αναφέρθηκε και στην κριτική που ασκείται στις θρησκείες, ότι τροφοδοτούν το φανατισμό και τη βία εν ονόματι του Θεού.

Η ανθρωπότητα, σύμφωνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη έχει ανάγκη μιας σταθερής συναινέσεως μέσα σε έναν κορμό θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί παρά τις πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές και πολιτιστικές διαφοροποιήσεις και εντάσεις. Για τη σύμπραξη και συμβίωση των ανθρώπων για το κοινό καλό, όπως τόνισε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τέλος, ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλιών και δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας.

Παρουσίες

Στα υπουργικά έδρανα βρέθηκαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Σοφία Ζαχαράκη και Κώστας Βλάσης.

Στα έδρανα τον αξιωματούχων, εκτός από τον Κωνσταντίνο Τασούλα ήταν μεταξύ άλλων η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, o πρώην πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, και η πρώην υπηρεσιακή πρωθυπουργός Βασιλική Θάνου.

Από πολιτικούς αρχηγούς, το «παρών» στην Ολομέλεια έδωσαν οι Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Δημήτρης Νατσιός, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επίσης, στα έδρανα αξιωματούχων ήταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και ο Βύρων Πολύδωρας. Στα έδρανα των επισήμων εθεάθη και η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για τη ΔΕΗ: «Μύθοι και Αλήθειες για τους “αριθμούς”»

Κυβέρνηση: Σχέδιο «ούτε-ούτε» για προανακριτική και εξεταστική – Ανασχηματισμός μετά το συνέδριο

Μητσοτάκης για Marfin: «Ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας»