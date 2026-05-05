Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης και Χατζηδάκης επικοινώνησαν 20 φορές

Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα της στελέχωσης των Ανεξάρτητων Αρχών εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για μη τήρηση συμφωνίας και συνεχίζοντας το «σκληρό ροκ» με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η ΝΔ, «διά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη προφανώς σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό», απηύθυνε πρόταση στο ΠΑΣΟΚ για να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι, ώστε «να έχει η χώρα Ανεξάρτητες Αρχές», προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει διαδικασία επίδειξης κινητών τηλεφώνων, αλλά και επισημαίνοντας ότι «οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό», και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές» με τον Κ. Χατζηδάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι οι επικοινωνίες αυτές ήταν θεσμικές, λέγοντας ότι «και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές», προσθέτοντας, πάντως ότι δεν γνωρίζει αν συζητούσαν και για «την πορεία των πλέι οφ» ή «το φάιναλ-φορ». Συμπλήρωσε, δε, ότι μετά από αυτές τις επαφές και την αποστολή βιογραφικών, τα δύο κόμματα κατέληξαν σε δύο πρόσωπα, «ένα που ήθελε περισσότερο η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, τον κύριο Μακρυδημήτρη, και ένα που ήθελε το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Συγγούνα».

«Μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά δεξιά», είπε δηκτικά, προσθέτοντας ότι «ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για τον κύριο Μακρυδημήτρη» και ότι «ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν τρελάθηκε και διάβασε αυτά τα δύο ονόματα», υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχε συμφωνία, δεν θα προχωρούσε στην ανακοίνωσή τους.

