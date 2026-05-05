Τσουκαλάς: Αν η κυβέρνηση κάνει χρήση του άρθρου 144 για να μη συσταθεί Εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμα θεσμική εκτροπή

«Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται, όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδισης της δικαιοσύνης», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον ρ/σ Real Fm 97,8, επιμένοντας στον χαρακτηρισμό του προς την κυβέρνηση ως «πολιτική συμμορία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επεσήμανε ότι μέσα από την δικαστική διαδικασία προέκυψαν νέα στοιχεία που δημιουργούν την εντύπωση σύνδεσης με το Predator, «υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων σε ΕΥΠ και Predator και γι’ αυτό εμείς λέμε να γίνει εξεταστική ώστε να δούμε αν υφίσταται ενιαίο κέντρο». Πρόσθεσε ότι παράλληλα ο Τ. Ντίλιαν δήλωσε ότι πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις, για να σχολιάσει: «Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου, μπορεί να είναι ψεύτης, αλλά θα περίμενα από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών να προβεί στις ελάχιστες ανακριτικές ενέργειες. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να ακούγονται αυτά τα αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και να μένουν αναπάντητα από αυτήν. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν θέλει την έρευνα;».

Σχετικά με «το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα αρνηθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές επικαλούμενη το άρθρο 144», ο εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως «η κυβέρνηση αυτή είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα. Μπορεί λοιπόν ο χαρακτηρισμός περί καθεστώτος να είναι βαρύς αλλά η κυβέρνηση με τις πρακτικές της δυστυχώς τον επιβεβαιώνει». «Το άρθρο 144 αναφέρεται ρητά στην εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πρότασή μας. Όποιος, δε, την διαβάσει θα το επιβεβαιώσει. Αν η κυβέρνηση κάνει χρήση αυτού του άρθρου 144 θα είναι ακόμη μια θεσμική εκτροπή», τόνισε.

Σχετικά με τα κεντρικά θέματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ ασκεί μία πολυθεματική και δομική αντιπολίτευση» και στάθηκε στην πρόταση του Κινήματος για την τετραήμερη εργασία, σχολιάζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι βαθιά ανακόλουθη με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη». «Η πρότασή μας είναι προσεγμένη και εξηγεί πού μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο άμεσα και πού μπορεί να γίνει στο μέλλον μέσω φορολογικών κινήτρων», είπε. Υπογράμμισε πως «όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η ΝΔ, το μοντέλο Βουλγαρίας – χαμηλή παραγωγικότητα, φθηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση – έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας και άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις».

Στον απόηχο της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στα «πανωτόκια», σχολίασε ότι «η κυβέρνηση παρουσίασε την κίνηση αυτή ως δική της πρωτοβουλία ενώ είναι μία ευρωπαϊκή οδηγία την οποία ενσωμάτωσε ασθμαίνοντας». «Τρέχουν να προλάβουν για να μην έχει το κράτος κυρώσεις», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «ο κ. Θεοδωρικάκος διέψευσε τον πρωθυπουργό στο ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ». «Θα αφορά μόνο στα νέα δάνεια, άρα οι υφιστάμενοι δανειολήπτες των καταναλωτικών δανείων που έχουνε φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές, δεν έχουν κάποιο όφελος», τόνισε.

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις και μιλάμε με ένα fund για να βρούμε μια λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν διαταγή πληρωμής ή διαταγή πλειστηριασμού για να ‘εκβιάσουν’ να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν». Σημείωσε ότι «για να υπάρξουν κανόνες πρέπει να υπάρξει το εξής: όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει κάποιες ενέργειες και αν το κάνει, αυτές να θεωρούνται άκυρες, διαφορετικά είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση». Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, ενώ επεξεργάζεται και το ζήτημα της μείωσης της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές συντάξεις και σε χηρείας κ.α.

