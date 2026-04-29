Κεσσές για υποκλοπές: Πώς ο Άρειος Πάγος «έθαψε» το μεγαλύτερο σκάνδαλο για το κράτος δικαίου στην μεταπολίτευση

Σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου εξαπέλυσε ο δικηγόρος θυμάτων υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές.

Ο δικηγόρος αναλύει τι δεν έκανε ο Άρειος Πάγος για να πέσει φως στο μεγαλύτερο σκάνδαλο για το κράτος δικαίου στην μεταπολίτευση.

«Κατά τα άλλα η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει κάνει τα πάντα για να βρει την αλήθεια στο μεγαλύτερο σκάνδαλο για το κράτος δικαίου στην μεταπολίτευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Πριν κάποιος πει ότι υπονομεύεται ο θεσμός της δικαιοσύνης από την δημόσια αποδοκιμασία των Ζήση, Αδειλίνη και Τζαβέλλα, θα είναι ωφέλιμο να γνωρίζει ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από το 2023 και μέχρι τώρα με κάθε κόστος και παρά τα σχετικά αιτήματα:

1. Αποφεύγει να καλέσει για κατάθεση τους Υπουργούς, Βουλευτές, Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, Αρχηγό της ΕΛΑΣ, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, την Εισαγγελέα της ΕΥΠ, τον Οικονομικό Εισαγγελέα και λοιπά πρόσωπα μολονότι έλαβαν μήνυμα με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και παράλληλα διαχειρίζονταν κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

2. Δεν έχει ζητήσει την εξέταση καμίας τηλεφωνικής συσκευής για να διαπιστώσει αν υπάρχει απόπειρα ή τετελεσμένη παγίδευση.

3. Δεν έχει αναζητήσει πού βρίσκονται πλέον τα δεδομένα που αποσπάστηκαν από τα θύματα, ποιος τα έχει και αν αυτό σχετίζεται με την συνεχιζόμενη υπόθαλψη των θυτών από τα ίδια τα θύματα.

4. Δεν έχει αναζητήσει με οποιονδήποτε τρόπο αν υπήρχε διαρροή κρατικών απόρρητων μέσω συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως Υπουργεία, ΓΕΕΘΑ, ΕΥΠ κλπ

5. Δεν έχει ζητήσει να καταθέσει κανείς από τους δεκάδες υπαλλήλους των εμπλεκομένων εταιριών πλην ενός.

6. Δεν έκανε κανένα έλεγχο στην ΕΥΠ και στο ΚΕΤΥΑΚ για να διαπιστώσει από τα βιβλία εισερχομένων-εξερχόμενων, όπου καταγράφονται τα πάντα, αν είχαν εισέλθει στελέχη των εμπλεκομένων εταιριών

7. Δεν ερεύνησε με οποιονδήποτε τρόπο για ποιο λόγο και με ποια έγκριση ο τεχνικός διευθυντής της Intellexa διόρθωσε το απόρρητο προσύμφωνο μεταξύ της ΕΥΠ και της αντίστοιχης μυστικής υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας.

8. Δεν έκανε κανένα έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ για να διαπιστώσει ποιος έδωσε την άδεια εισόδου σε όχημα των εμπλεκομένων εταιριών σε απόρρητη εγκατάσταση, πόσες φορές μπήκε, ποιος το οδηγούσε και με ποιον συναντήθηκε

9. Δεν διερεύνησε πώς η Intellexa υπέγραφε μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, που έδρευε τότε στο ίδιο κτίριο με την ΕΥΠ και αποτελούσε τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας

10. Δεν τόλμησε να ζητήσει από τον Τ. Ντίλιαν να αποδείξει όσα είπε προφορικά για προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου

11. Δεν ερεύνησε με οποιονδήποτε τρόπο αν όντως ο Κ. Πετρίσης συνεργαζόταν με την ΕΥΠ, όπως κατέθεσε στη δίκη ο Α. Κοσμίδης αποκαλύπτοντας ότι από αυτόν προμηθεύτηκε την κάρτα με την οποία πληρώθηκαν τα μηνύματα παγίδευσης.

12. Δεν αναζήτησε από την ψηφιακή πλατφόρμα τεστ Covid ποια ήταν τα πρόσωπα που υποβλήθηκαν σε τεστ στην έδρα της εταιρίας στην Ελλάδα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπου ο αριθμός των τεστ ήταν πολλαπλάσιος των εργαζόμενων της εταιρίας και υπήρχαν πληροφορίες ότι αφορούσαν στελέχη της ΕΥΠ, που ήταν στο χώρο.

13. Δεν ερεύνησε τα πληροφοριακά δελτία της ΕΥΠ για τους κοινούς στόχους προκειμένου να διαπιστώσει αν όντως υπήρχε επαρκή αιτιολογία και λόγος παρακολούθησης εν όψει του γεγονότος ότι επρόκειτο κυρίως για δημοσιογράφους και πολιτικά πρόσωπα.

14. Δεν εξέτασε τους αστυνομικούς που φρουρούσαν σε 24ωρη βάση τον καταδικασμένο Λαβράνο την ίδια στιγμή που αυτός παγίδευε το μισό υπουργικό συμβούλιο προκειμένου να μάθουν ποιά πρόσωπα τον επισκέπτονταν.

15. Δεν διερεύνησε ποιος έδωσε την άδεια στον Λαβράνο να ταξιδεύει με C-130 σε επίσημη αποστολή συνοδεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό με διαβατήριο με άλλο όνομα.

16. Δεν εξέτασε πως δίνονταν οι άδειες μετάκλησης και εργασίας Ισραηλινών στελεχών μυστικών υπηρεσιών με διαδικασίες express μέσω του Υπουργείου Μετανάστευσης.

17. Δεν τόλμησε να διερευνήσει πως η Ελλάδα εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κέντρο διανομής παράνομων κατασκοπευτικών λογισμικών από πρόσωπα που είχαν στενές σχέσεις με το γραφείο του Πρωθυπουργού.

