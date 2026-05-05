ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 15:56
ΓΣΕΕ: Πρόεδρος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος παρά τις εκκρεμείς υποθέσεις

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) παραμένει για ακόμη μία θητεία ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος του Γιάννη Παναγόπουλου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες» από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο στη συνέχεια ο αρμόδιος εισαγγελέας Εφετών, ζήτησε τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής έρευνας.

Η διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος:                              ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Αναπλ. Πρόεδρος:                 ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  • Γ. Γραμματέας:                       ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  • Αναπλ. Γ. Γραμματέας:         ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • Γ. Οργανωτικού:                    ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • Αναπλ. Γ. Οργανωτικού:      ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  • Γ. Οικονομικού:                    ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Αναπλ. Γ. Οικονομικού:       ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Νέοι επικεφαλής γραμματειών

Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων γραμματειών της ΓΣΕΕ:

  • Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)
  • Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

