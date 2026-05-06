Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σαλαμίνα το βράδυ της Τρίτης, όταν περιπολικό παρέσυρε ένα παιδί, έξω από σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 20:00 στην οδό Θέμιδος, έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας, με δυνάμεις της Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με ελαφρά τραύματα.

Διαβάστε επίσης

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου στην Αττική – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Θεσσαλονίκη: Το μεσημέρι η σύσκεψη των φορέων για τη Ryanair – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Κηφισός: Καραμπόλα 4 οχημάτων στο ρεύμα καθόδου – Τραυματίας επιβάτης μηχανής