Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (6/5/2026) στον Κηφισό αφού σημειώθηκε καραμπόλα 4 οχημάτων στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας.

Συγκεκριμένα 4 οχήματα, 1 φορτηγό, 1 αυτοκίνητο και 2 μηχανές ενεπλάκησαν στην καραμπόλα στον Κηφισό η οποία σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας και από αυτό τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής ο οποίος παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και οδηγείται στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο λοιπόν, εξαιτίας του ατυχήματος, επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο με τα οχήματα να σημειώνουν ουρές χιλιομέτρων.

Το ρεύμα καθόδου αλλά και ανόδου του Κηφισού φαίνεται να είναι «κόκκινο» και οι καθυστερήσεις να είναι πολύ μεγάλες.

Αυτή την ώρα λοιπόν υπάρχει ρύθμιση της κυκλοφορίας από την τροχαία για να απομακρυνθούν από το δρόμο τα οχήματα που ενεπλάκησαν.

Διαβάστε επίσης

Άνδρος: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο που προσάραξε σε βράχους – Σώοι και οι 9 ναυτικοί

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο νότια της ανατολικής Κρήτης

Καιρός: Η ατμόσφαιρα «μαγειρεύει» την αφρικανική θερμή εισβολή και τα 30άρια είναι προ των πυλών!