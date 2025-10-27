search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 08:07

Νέα Χαλκηδόνα: Εμπρηστική επίθεση από κουκουλοφόρους σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων – Κάηκαν 12 οχήματα (video)

27.10.2025 08:07
nea_xalkidona_new
ertnews.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και αυτοκίνητα.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν 12 οχήματα εκ των οποίων τα εννέα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν εκρήξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα δείχνουν πως πρόκειται για εμπρησμό, καθώς η κάμερα της επιχείρησης έχει καταγράψει τρία άτομα με κουκούλες και μαύρα ρούχα να κινούνται πεζοί και να πετούν μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό,

Διαβάστε επίσης:

28η Οκτωβρίου: Πώς θα διεξαχθούν οι μαθητικές παρελάσεις – Η… εξαίρεση της Θεσσαλονίκης

Τραγωδία στη Λέσβο: Ναυάγιο με 4 νεκρούς μετανάστες – Επτά διασωθέντες, σε εξέλιξη έρευνες για τυχόν αγνοούμενους

28η Οκτωβρίου: Πάνω από 200.000 αυτοκίνητα «εγκατέλειψαν» την Αθήνα από την Παρασκευή – Επί ποδός η Τροχαία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαίνιση με εντολή Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Αλλάζει και το Οβάλ Γραφείο, το γέμισε με πίνακες (Photo)

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το μαχαίρωμα του 20χρονου στην Περαία

PARELASI new
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

imamoglou_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Και «κατάσκοπος» ο Εκρέμ Ιμάμογλου – Νέο ένταλμα σύλληψης για τον προφυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

voridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Βορίδης έδινε έγκριση στη χρήση… ξύλου (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:38
trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαίνιση με εντολή Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Αλλάζει και το Οβάλ Γραφείο, το γέμισε με πίνακες (Photo)

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το μαχαίρωμα του 20χρονου στην Περαία

PARELASI new
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

1 / 3