Νέα Χαλκηδόνα: Εμπρηστική επίθεση από κουκουλοφόρους σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων – Κάηκαν 12 οχήματα (video)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και αυτοκίνητα.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν 12 οχήματα εκ των οποίων τα εννέα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν εκρήξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα δείχνουν πως πρόκειται για εμπρησμό, καθώς η κάμερα της επιχείρησης έχει καταγράψει τρία άτομα με κουκούλες και μαύρα ρούχα να κινούνται πεζοί και να πετούν μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό,

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων, σε περιοχή του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. October 27, 2025

