EUROCERT: Από υποχρέωση σε στρατηγική η ασφάλεια στην εργασία αλλάζουν τα δεδομένα για επιχειρήσεις

Η συζήτηση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία επανέρχεται δυναμικά, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα που έχει καθιερώσει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, αλλά και λόγω των αλλαγών που καταγράφονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπως επισημαίνει η EUROCERT, η προστασία των εργαζομένων δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα συμμόρφωσης, αλλά εξελίσσεται σε βασικό στοιχείο στρατηγικής για τις επιχειρήσεις.

Για πολλά χρόνια, η ασφάλεια στον χώρο εργασίας αντιμετωπιζόταν κυρίως ως τυπική υποχρέωση. Σήμερα, ωστόσο, συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή συνέχεια, την παραγωγικότητα και τη συνολική εικόνα μιας εταιρείας. Επιχειρήσεις που δεν επενδύουν στην πρόληψη εκτίθενται σε αυξημένα λειτουργικά ρίσκα, αλλά και σε επιπτώσεις που επηρεάζουν την αξιοπιστία τους.

Σύμφωνα με την EUROCERT, οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας δημιουργούν νέα δεδομένα. Η τηλεργασία, η ψηφιοποίηση και η ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών έχουν μεταβάλει το προφίλ των κινδύνων. Πέρα από τα παραδοσιακά ζητήματα ασφάλειας, αναδεικνύονται πλέον εργονομικά προβλήματα, αλλά και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως το άγχος και η απομόνωση.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί πιο οργανωμένες προσεγγίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 45001, λειτουργούν ως βασικό εργαλείο για τη διαχείριση κινδύνων και την ενσωμάτωση της πρόληψης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Όπως σημειώνει η EUROCERT, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων βοηθά τις εταιρείες να προσαρμοστούν πιο αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας. Η υγεία και ασφάλεια δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα τμήμα ή σε διαδικαστικές υποχρεώσεις. Αντίθετα, ξεκινά από τη διοίκηση και επηρεάζει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων μέσα σε έναν οργανισμό.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο των κριτηρίων ESG, όπου η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής διάστασης. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτόν τον τομέα ενισχύουν την αξιοπιστία τους και δημιουργούν προϋποθέσεις για πιο βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, η πίεση από την αγορά και τους επενδυτές οδηγεί όλο και περισσότερες εταιρείες να επανεξετάζουν τις πρακτικές τους. Η ασφάλεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως «δευτερεύον» ζήτημα, αλλά ως παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα.

Όπως επισημαίνει η EUROCERT, η μετάβαση από τη συμμόρφωση σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση αποτελεί κρίσιμο σημείο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν ανθεκτικές σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επένδυση σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας δεν αφορά μόνο την αποφυγή κινδύνων, αλλά και τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την απόδοση και την ευημερία των εργαζομένων.

Σε τελική ανάλυση, η ασφάλεια στην εργασία εξελίσσεται σε δείκτη ωριμότητας για τις επιχειρήσεις. Και σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται, η ικανότητα ενσωμάτωσής της στη στρατηγική τους φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο καθοριστική.

