R Energy1: Εκρηκτική άνοδος κερδοφορίας και επιστροφή σε θετικά αποτελέσματα με νέες επενδύσεις

Ισχυρή βελτίωση της λειτουργικής της εικόνας και επιστροφή στην κερδοφορία κατέγραψε η R Energy1 στη χρήση του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στον κλάδο της ενέργειας, παρά τη μικρή υποχώρηση των εσόδων. Τα οικονομικά αποτελέσματα αποτυπώνουν εντυπωσιακή ενίσχυση της αποδοτικότητας, ενώ η διοίκηση προχωρά ήδη σε κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης και επιτάχυνσης του επενδυτικού της σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας οριακή μείωση 3,4%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως σε περιορισμένη παραγωγή ενέργειας, λόγω ελαφρών περικοπών στο δίκτυο. Ωστόσο, η υποχώρηση των εσόδων δεν επηρέασε τη συνολική κερδοφορία, καθώς η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση του κόστους και τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε αισθητά, φτάνοντας τα 3,0 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 3,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 96,4%. Αντίστοιχα, το περιθώριο EBITDA εκτοξεύθηκε στο 81,7% από 40,2% το 2024, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Στο επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας, η εταιρεία πέρασε σε θετικό πρόσημο, με τα κέρδη EBIT να διαμορφώνονται στα 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στα αποτελέσματα προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, από ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Η τελική γραμμή των αποτελεσμάτων είναι θετική, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σηματοδοτώντας την επιστροφή της εταιρείας σε τροχιά κερδοφορίας.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική της θέση, οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 33,7 εκατ. ευρώ από 32,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. Παράλληλα, το κεφάλαιο κίνησης παραμένει αρνητικό, γεγονός που έχει οδηγήσει τη διοίκηση στην ενεργοποίηση πρωτοβουλιών για ενίσχυση της ρευστότητας, μέσω αναχρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των ταμειακών ροών.

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στρατηγικής, έχει ήδη αποφασιστεί η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με αντικείμενο την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5 εκατ. ευρώ, κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη κεφαλαιακή βάση της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη του επενδυτικού του πλάνου, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο έργων άνω των 150 MW σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και έργα αποθήκευσης. Τα έργα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως τα τέλη του 2027 ή τις αρχές του 2028.

Η διοίκηση της R Energy1 επισημαίνει ότι η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και η σταδιακή ενίσχυση των ταμειακών ροών αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και επενδυτές.

