Euroleague: Για το 3-0 και την πρόκριση στο φάιναλ φορ απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια (video)

Ώρα πρόκρισης απόψε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το Game 3 των play-offs της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται μπροστά με 2-0 στη σειρά, μετά τα σπουδαία «διπλά» που πέτυχαν επί ισπανικού εδάφους και χρειάζονται μία νίκη, προκειμένου να προκριθούν στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα τους (22-24/5).

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Ο Έργκιν Άταμαν δεν θα έχει μόνο τον Κώστα Σλούκα στη διάθεσή του, ο οποίος συνεχίζει την αποκατάσταση από τον τραυματισμό του στο γόνατο.

«Με όλο τον σεβασμό προς την ομάδα της Βαλένθια, που επίσης παίζει το μπάσκετ της. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο για να κλείσουμε τη σειρά», δήλωσε ο Τούρκος προπονητής.

«Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο, για να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε να παίξουμε διαφορετικά στιλ. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε αρκετά σουτ, στο δεύτερο οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση και το παιχνίδι ήταν με περισσότερους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Οι οπαδοί μας σε όλη τη σεζόν, σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο 6ος παίκτης, οπότε πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο 6ος παίκτης. Πρέπει να βάλουμε επιθετικότητα, να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στη Βαλένθια. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο παρκέ. Οι οπαδοί θα μας υποστηρίξουν τίμια, για να δείξουμε στην Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού», πρόσθεσε.

Για τη Βαλένθια εκτός βρίσκεται ο Λόπεθ-Αροστέγκι. Η Βαλένθια παίζει με την πλάτη στον τοίχο και θα επιδιώξει την αντίδραση, ώστε να μείνει ζωντανή και να επιστρέψει τη σειρά στην έδρα της.

Το έργο της είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς τέτοιου είδους ανατροπή από 0-2 έχει συμβεί μόλις μία φορά στην ιστορία των playoffs.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ, Μίλαν Νέντοβιτς και Αρτούρας Σούκις.

Διαβάστε επίσης:

Champions League, Άρσεναλ – Ατλέτικο 1-0: Στον τελικό έπειτα από 20 χρόνια οι «κανονιέρηδες»

Ρεάλ Μαδρίτης: Ξέφυγε η κατάσταση στα αποδυτήρια – Ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Καρέρας και ο Εμπαπέ σε… ταξιδάκι αναψυχής

Θρήνος για το παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ