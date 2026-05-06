ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 12:44
06.05.2026 10:45

Σαλαμίνα: ΕΔΕ για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό – Συνελήφθη ο οδηγός (video)

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για το σοβαρό περιστατικό με την παράσυρση της 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα.

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, ο οδηγός του περιπολικού που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε γύρω στις 19:30 το απόγευμα της Τρίτης 5/5 έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο Σαλαμίνας στην οδό Θέμιδος.

Υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας ενεπλάκη στο τροχαίο με την ανήλικη, η οποία φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την 12χρονη να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον Πειραιά, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.

