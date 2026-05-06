Η προετοιμασία για τις εξετάσεις – ιδίως για τις Πανελλαδικές – συνοδεύεται σχεδόν πάντα από αυξημένο άγχος.

Για το 2026, τα μαθήματα στα λύκεια ολοκληρώνονται στις 15 Μαΐου, ενώ οι εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου.

Το ενδιάμεσο διάστημα αποτελεί κρίσιμη φάση προετοιμασίας, κατά την οποία η ψυχολογική πίεση κορυφώνεται.

Ένα μέτριο επίπεδο άγχους μπορεί να λειτουργήσει θετικά, ενισχύοντας τη συγκέντρωση και την απόδοση. Ωστόσο, όταν ξεπερνά τα όρια, γίνεται επιβαρυντικός παράγοντας και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις των μαθητών.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα έντονου άγχους περιλαμβάνουν ταχυπαλμία, δυσκολία στην αναπνοή, μυϊκή ένταση, εφίδρωση, ναυτία, πονοκέφαλο, αίσθημα φόβου, δυσκολία συγκέντρωσης, «μπλοκάρισμα» του νου, καθώς και αρνητικές σκέψεις, όπως φόβος αποτυχίας ή απογοήτευσης των γονιών.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – μέσω του Επιστημονικού Τμήματος Ψυχικής Υγείας – προτείνει μια σειρά από απλές αλλά αποτελεσματικές πρακτικές.

Όπως τονίζουν, οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν «χαμένο χρόνο», αλλά επενδύσεις που βοηθούν στη διατήρηση της ενέργειας και της ψυχραιμίας.

Κατά την περίοδο προετοιμασίας

Ήπια σωματική δραστηριότητα

Συνιστάται περπάτημα ή ποδήλατο για περίπου 30 λεπτά, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Η ήπια άσκηση συμβάλλει στη μείωση του στρες, καθαρίζει το μυαλό και βελτιώνει τον ύπνο.

Ασκήσεις μυϊκής χαλάρωσης

Σε διάρκεια περίπου 10 λεπτών, προτείνονται ασκήσεις σύσπασης και χαλάρωσης μυών. Για παράδειγμα: σφίξιμο γροθιών, ανύψωση ώμων προς τα αυτιά και σύσπαση μηρών για 5 δευτερόλεπτα, με ενδιάμεση χαλάρωση 10 δευτερολέπτων. Οι επαναλήψεις αυτές βοηθούν στη μείωση της έντασης και εκπαιδεύουν το σώμα να χαλαρώνει πιο γρήγορα.

Αναπνευστικές ασκήσεις

Σε καθιστή ή ύπτια θέση, με τα χέρια στην κοιλιά, γίνεται αργή εισπνοή από τη μύτη μέχρι το 4 και εκπνοή από το στόμα (με μισόκλειστα χείλη) επίσης μέχρι το 4. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται πέντε φορές και συμβάλλει στη μείωση του καρδιακού ρυθμού και στην ενίσχυση της συγκέντρωσης.

Συχνά μικρά διαλείμματα

Προτείνεται διάλειμμα 2-3 λεπτών για κάθε ώρα μελέτης. Κατά τη διάρκειά τους βοηθούν απλές κινήσεις, όπως ήπιες κλίσεις κεφαλιού και τεντώματα ώμων.

Επαρκής ύπνος

Η ξεκούραση αποτελεί βασικό παράγοντα, με σύσταση για 7-8 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.

Την ημέρα των εξετάσεων

Σύντομη προετοιμασία πριν την είσοδο

Λίγα λεπτά πριν μπουν στην αίθουσα, οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης για να περιορίσουν την ένταση και να αποκτήσουν έλεγχο.

Μικροδιαλείμματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Ανά περίπου 45 λεπτά, προτείνονται σύντομες κινήσεις, όπως περιστροφές ώμων και κεφαλιού, για αποφόρτιση της έντασης.

Αυτομάλαξη μυών

Ελαφρύ μασάζ στους ώμους (περίπου 30 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά) μπορεί να βοηθήσει άμεσα στη χαλάρωση.

Συνολικά, οι φυσικοθεραπευτές υπογραμμίζουν ότι μικρές, απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στη διαχείριση του άγχους, βοηθώντας τους μαθητές να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και καλύτερη απόδοση όταν το χρειάζονται περισσότερο.

