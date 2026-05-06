Μπορεί ένα ρομπότ να γίνει το νέο μας κατοικίδιο; Για τους κατασκευαστές του Familiar, η απάντηση είναι «ναι» και ο στόχος είναι η συντροφιά.

Ο Colin Angle, επικεφαλής της Familiar Machines & Magic, παρουσίασε το Familiar, ένα τετράποδο ρομποτικό «κατοικίδιο» με τεχνητή νοημοσύνη, που δεν έχει στόχο να καθαρίζει το σπίτι, αλλά να προσφέρει συντροφιά. Το πρωτότυπο παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο Future of Everything της Wall Street Journal.

Τι είναι το Familiar

Το Familiar έχει μέγεθος περίπου όσο ένα μπουλντόγκ, απαλή ψεύτικη γούνα, μεγάλα εκφραστικά μάτια και αυτιά που θυμίζουν μικρό ζώο. Δεν μοιάζει ακριβώς ούτε με σκύλο ούτε με γάτα, και αυτό είναι απολύτως σκόπιμο.

«Επιλέξαμε μια μορφή που δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι σκύλος, δεν είναι γάτα, γιατί θέλαμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις προκαταλήψεις», εξήγησε ο Angle.

Δεν μιλάει, αλλά «μαθαίνει» τον άνθρωπό του

Σε αντίθεση με ένα απλό παιχνίδι, το Familiar έχει σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο. Δεν μιλάει, αλλά επικοινωνεί με ήχους που θυμίζουν ζώο και με εκφραστικά «αυτιά». Μπορεί να αντιλαμβάνεται εκφράσεις προσώπου, τόνο φωνής και γλώσσα σώματος, ενώ με τον χρόνο μαθαίνει από τις καθημερινές συνήθειες του «κηδεμόνα» του.

«Δεν πρόκειται για κάτι που απλώς το κοιτάς σαν παιχνίδι», είπε ο Angle. «Είναι κάτι που θέλεις να αγκαλιάσεις, να χαϊδέψεις. Όταν είναι χαρούμενο, αυτό σε κάνει χαρούμενο».

Η ιδέα δεν είναι εντελώς νέα. Η Sony είχε παρουσιάσει το ρομποτικό σκυλάκι Aibo ήδη από τη δεκαετία του 1990. Όμως ο Angle υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν πλέον κάτι πολύ πιο προσαρμοστικό και «ζωντανό».

Προς το παρόν, το Familiar δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά. Παραμένει πρωτότυπο, χωρίς επίσημη τιμή ή συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μπορούσε να βγει στην αγορά το νωρίτερο μέσα στο 2027, ενώ το κόστος του δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Γιατί στοχεύει στους ηλικιωμένους

Ένα βασικό κοινό στο οποίο στοχεύει το Familiar είναι οι ηλικιωμένοι. Όχι επειδή σταματούν να αγαπούν τα ζώα, αλλά επειδή πολλοί διστάζουν να αναλάβουν την ευθύνη ενός πραγματικού κατοικιδίου σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η ιδέα επαναφέρει ένα γνωστό δίλημμα: μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προσφέρει πραγματική συντροφιά;

Το Familiar βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Όμως δείχνει προς μια κατεύθυνση όπου τα ρομπότ του σπιτιού δεν θα κάνουν μόνο δουλειές. Ίσως, κάποια μέρα, να μας κρατούν και παρέα.

Διαβάστε επίσης:

Μασκ vs Άλτμαν: Η δίκη των δισεκατομμυρίων και οι «πιο μισητοί άνθρωποι στην Αμερική»

Samsung: Το δράμα της διαδοχής – Ο κληρονόμος, η φυλακή και το τέλος μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας

Σουηδία: Ένα καφέ με μάνατζερ την Τεχνητή Νοημοσύνη – Οι… γκάφες της «Mona» και τα ηθικά ερωτήματα (photos)