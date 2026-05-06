Πέθανε ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσώχος

Θλίψη στον δημοσιογραφικό και αθλητικό χώρο, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος.

Πρόκειται για μια από τις χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, με πορεία και στον αθλητισμό.

Ο Σταύρος Τσώχος ξεκίνησε την διαδρομή του ως ποδοσφαιριστής το 1954 από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, υπογράφοντας το πρώτο του δελτίο. Δύο χρόνια αργότερα, το 1956, πήρε μεταγραφή μαζί με τον Μίμη Στεφανάκο στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το 1961.

Τη σεζόν 1958-59 αγωνίστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Προοδευτική, με τη μορφή δανεισμού, καταγράφοντας δύο συμμετοχές στο Πειραϊκό πρωτάθλημα. Ακολούθως, φόρεσε τη φανέλα του Φωστήρας, με τον οποίο ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις αρχές της δεκαετίας του ’60, έχοντας συμμετοχές και στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, στράφηκε στη δημοσιογραφία, όπου και κατέγραψε μακρά πορεία. Εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες «Ημέρα», «Ακρόπολη» και «Τα Νέα», ενώ συνεργάστηκε επίσης με το «Φως των Σπορ» και τα περιοδικά «Πρώτο» και «Πρωτάθλημα».

Η τηλεοπτική του παρουσία ξεκίνησε το 1968, με συμμετοχή σε αθλητικές εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε στα τηλεοπτικά δίκτυα ΕΡΤ, MEGA και ΑΝΤ1, παραμένοντας ενεργός μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Παράλληλα, διετέλεσε διευθυντής στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

ΕΣΗΕΑ: Ακάματος εργάτης της αθλητικής δημοσιογραφίας

Η ΕΣΗΕΑ, σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του Σταύρου Τσώχου, αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με οδύνη ανακοινώνει ότι «έφυγε» σήμερα, αιφνιδίως, ο παλαίμαχος δημοσιογράφος και κορυφαίος αθλητικογράφος Σταύρος Τσώχος, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Σταύρος Τσώχος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1937. Στα νεανικά του χρόνια υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του Φωστήρα, ωστόσο, εγκατέλειψε την καριέρα του στα γήπεδα για να ακολουθήσει την αθλητική δημοσιογραφία και να δημιουργήσει τη δική του ιστορία στον έντυπο Τύπο και την τηλεόραση.

Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΑ», «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ», «ΤΑ ΝΕΑ», «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» και «ΣΗΜΕΡΙΝΑ» καθώς και στα περιοδικά «ΠΡΩΤΟ» και «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ». Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση το 1968 και διένυσε μακρά και άκρως επιτυχημένη πορεία, παρουσιάζοντας αθλητικές εκπομπές και μεταδίδοντας αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έως την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Άφησε εποχή στη μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων με την χαρακτηριστική του φωνή, εργαζόμενος στη δημόσια τηλεόραση αλλά και στους ιδιωτικούς Τ/Σ «MEGA» και «ΑΝΤΕΝΝΑ». Στον «ΑΝΤΕΝΝΑ» διετέλεσε και Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος του σταθμού ενώ εργάστηκε και ως διευθυντής στο γραφείο Τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Ο Σταύρος Τσώχος υπήρξε ακάματος εργάτης της αθλητικής δημοσιογραφίας και παράδειγμα προς τους νεότερους συναδέλφους του. Στη διάρκεια του εργασιακού του βίου ανέπτυξε και έντονη συνδικαλιστική δράση, διατελώντας Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ επί διετία. Για τη δημοσιογραφική του πορεία, βραβεύτηκε με το Βραβείο του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση και τιμήθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ σε τελετή βράβευσης των κορυφαίων βετεράνων αθλητικογράφων, το 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο και συλλυπείται ειλικρινά τους οικείους του και ιδίως τον γιο του, Μιχάλη, που ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και ασκεί το λειτούργημά μας.

Η κηδεία του Σταύρου Τσώχου θα τελεστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σίφνο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

