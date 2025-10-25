H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης – Ανάληψη ευθύνης

Η «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη», αναφέρουν στο κείμενο που ανάρτησαν στην ιστοσελίδα athens.indymedia.org.

«Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τρέχουν, καταδεικνύοντας την οργανική σχέση της κυβέρνησης και του κράτους με τους βασικούς πρωταγωνιστές του, για το λαϊκό – εργατικό κίνημα, για τον κόσμο του μόχθου του χωραφιού, της βιοπάλης, είναι επιτακτικό να αναδειχθεί η πραγματική, η ταξική ουσία του σκανδάλου. Γιατί καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία και βέβαια καμία δικαστική εξουσία ή Εξεταστική στη Βουλή δεν έχει στόχο να φωτίσει την υπόθεση, πολύ περισσότερο να αποδώσει κάποιου είδους δικαιοσύνη, αντίθετα όπως η υπόθεση των Τεμπών απέδειξε, έχει στόχο να συγκαλύψει και να αποπροσανατολίσει».

«Οι διαβόητοι “Φραπές”, “Χασάπης”, Κ.Σεμερτζίδου (η αγρότισσα με τη Ferrari), δεν ήταν κάποιοι απλοί κρατικοί λειτουργοί ή κάποιοι επιτήδιοι απατεώνες. Ήταν οι εκλεκτοί της κυβέρνησης και του αγροτοδιατροφικού κεφαλαίου, οι εκλεκτοί του Μητσοτάκη και του Βορίδη, οι εκλεκτοί των μεγαλέμπορων που εφοδιάζουν τα σούπερ μάρκετ, των γαλακτοβιομηχανιών, της βιομηχανίας κρέατος. Ήταν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση», σημειώνουν οι συντάκτες της ανάληψης.

»Δε χωρά λοιπόν αμφιβολία ότι το τεράστιο δίκτυο ληστείας του δημοσίου πλούτου μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στήθηκε με κεντρική εντολή από την κυβέρνηση διαμέσου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Πέρα από την ικανοποίηση επιχειρηματικών συμφερόντων και τον πλουτισμό των ημετέρων, στόχος ήταν επίσης η συγκρότηση – μέσω των προσόδων που η ληστεία αυτή εξασφάλιζε και της εξαγοράς συνειδήσεων που μπορούσαν να επιφέρουν – ενός ισχυρού κοινωνικού συνασπισμού εξουσίας εντός του αγροτικού κόσμου.

Με αυτό τον τρόπο δομούσε άλλωστε πάντα η αστική τάξη και το πολιτικό της προσωπικό τις αναγκαίες κοινωνικές τους συμμαχίες: μέσω της κλιμακωτής μοιρασιάς ενός μικρού μέρους της λείας που κλέβει από τον λαό. Από την εποχή των αγροτικών μεταρρυθμίσεων στον Μεσοπόλεμο ως το Σχέδιο Μάρσαλ και τα σύγχρονα “Ευρωπαϊκά Πλαίσια Στήριξης”.

Και βέβαια στη βάση αυτή δομήθηκε ο λεγόμενος “εθνικός κορμός”, εκείνη η αποκρουστική κοινωνική βάση του αστισμού, που χωρούσε από “έντιμους κυρ-Παντελήδες”, ευυπόληπτους πολίτες».

«Με τον εργαζόμενο λαό να βιώνει μια ιστορική κορύφωση της επίθεσης εναντίον του και την αστική εξουσία να θωρακίζεται γενικεύοντας την κρατική τρομοκρατία, δίνοντας παράλληλα γη και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές συμμάχους της ΗΠΑ, ΕΕ, Ισραήλ, το διάχυτο αίτημα για Λαϊκή Δικαιοσύνη, όπως αναδύθηκε μέσα από τους καπνούς των συγκρούσεων του μεγαλειώδους κινήματος των Τεμπών, πρέπει να βάλει την υπογραφή του στις κρίσιμες εξελίξεις που ανοίγονται μπροστά μας. Να αποτελέσει σημείο συνάντησης και συσπείρωσης των προλεταριακών – λαϊκών μαζών, προμετωπίδα μιας σύγχρονης επαναστατικής πρότασης με ορίζοντα την απελευθέρωση της εργασίας και της γης από τα δεσμά του κράτους, του κεφαλαίου, του ιμπεριαλισμού», επισημαίνουν.

Την ανάληψη υπογράφει η «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης»

