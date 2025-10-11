Έκρηξη σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού, μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 22.50 το βράδυ, άγνωστος άφησε στο σημείο εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των ΤΕΕΜ για να ερευνήσουν τον μηχανισμό και να συλλέξουν ευρήματα που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

